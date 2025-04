Arminia Bielefeld hat mit einem 1:0-Sieg bei Alemannia Aachen eine einzigarte Woche beendet, die in die Vereinsgeschichte eingehen wird.

Wer gedacht hätte, dass Alemannia Aachen im Drittligaspiel gegen Arminia Bielefeld einen Vorteil haben wird, weil die Ostwestfalen vor lauter Feierlichkeiten den Blick auf das Wesentliche verlieren würden, der wurde eines Besseren belehrt. Der Bielefelder Erfolgszug fährt ohne Bremse weiter – auch mit einem 1:0 in Aachen - vor 31.400 Zuschauer! Der Pokalfinalist feiert seine beste Woche seit Jahren! Dank eines Treffers von Merveille Biankadi holten sich die Bielefelder nach sem sensationellen 2:1-Erfolg im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Bayer Leverkusen auch den Drittliga-Sieg am Tivoli.

Damit nutzte das Team von Mitch Kniat den Doppelpatzer von Cottbus (1:5 beim TSV 1860 München) und 1. FC Saarbrücken (1:1 gegen VfL Osnabrück) aus und übernahm den Relegationsplatz Platz drei, einen Punkt vor Saarbrücken und nur noch zwei Zähler hinter dem direkten Aufstieg. Aachen bleibt noch vier Zähler vor der Abstiegszone.

Alemannia Aachen: Olschowsky - Hanraths, Nkoa, Yarbrough (72. Strujić) - Heister, Wiebe, El-Faouzi, Scepanik (75. Goden) - Bahn (62. Bördner), Castelle (76. Benschop) - Heinz (63. Bakhat) Olschowsky - Hanraths, Nkoa, Yarbrough (72. Strujić) - Heister, Wiebe, El-Faouzi, Scepanik (75. Goden) - Bahn (62. Bördner), Castelle (76. Benschop) - Heinz (63. Bakhat) Arminia Bielefeld: Kersken - Lannert, Schneider, Großer, Oppie - Russo, Wörl (86. Hagmann), Corboz (90.+4 Felix), Grodowski (46. Biankadi), Young (46. Sarenren-Bazee) - Kania (46. Kunze) Schiedsrichter: Timo Gansloweit (Husen) Tor: 0:1 Biankadi (56.) Rote Karte: Olschowsky nach einer Notbremse (61.) Zuschauer: 31.400

Mitch Kniat, Trainer von Arminia Bielefeld, zur "Magenta Sport"-Frage, welches Spiel in dieser Woche schwerer war: "Das (Leverkusen und Aachen, d. Red.) würde ich nicht so vergleichen. Das sind zwei komplett andere Spiele, mit jeweils einer anderen Spielidee. Für mich war der Sieg brutal wichtig für das Team, weil wir wussten, dass es extrem schwer ist, nach so einer Euphoriewelle. Und wir hatten ein Ziel: Dass wir diese Welle weiter reiten. Wir mussten über den Kampf kommen. Und das war heute ein ganz, ganz wichtiger Sieg."

Über die aktuelle Euphorie im Verein meinte er: "Das gibt uns die entscheidenden Prozente, um solche Spiele, die auf der Kippe sind, zu entscheiden. Das war am Dienstag so, das war heute so. Wir brauchen immer nochmal diesen 12. Mann. Und wir haben den nicht nur zuhause, wir haben den auch auswärts. Ich höre immer: Das Finale ist nicht auf der Alm. Wir machen das Olympiastadion zur Alm, Entschuldigung, zur Schüco-Arena, sonst krieg ich wieder einen drauf."

Dass die Bielefelder nun Dritter sind, interessierte den Erfolgstrainer nur am Rande. Kniat bei "Magenta Sport": "Das war auf jeden Fall wichtig. Ich hätte heute aber auch den 4. Platz genommen, den 5. Platz genommen. Das interessiert gerade nicht. Ich sage es immer wieder: die letzten 5 Spiele entscheiden. Da müssen wir in der Verlosung dabei sein und da müssen wir nochmal ein Quäntchen Glück haben und ein bisschen drauflegen."