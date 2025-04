Rot-Weiß Oberhausen will sich eine neue Satzung geben. Das sei auch nötig, sagen RWO-Fanrat und Kleeblatt-Boss Marcus Uhlig.

Zum Heimspiel gegen Fortuna Köln hat der RWO-Fanrat ein Infoblatt verteilt. Darin ging es überwiegend um die Neuausrichtung des Klubs und die Vereinssatzung.

Der RWO-Fanrat wurde 2015 als Zusammenschluss von Fanclubs und Einzelpersonen unter der Leitung des Fanprojekts Oberhausen als Interessensvetretung der Kleeblatt-Anhänger gegründet. Er ist ein vom Klub unabhängiges Organ.

In dem Flyer erklären die Fans: "Der Verein befindet sich seit einem guten Jahr in einem lange nicht dagewesenen, positiven Umbruch, so dass sich auch dort strukturell und personell einiges veränderte, um gut und langfristig arbeiten zu können."

Um den Verein für die Zukunft gut aufstellen zu können, bedürfe es auch einer Überarbeitung der Vereinssatzung. Dies sei auch bei der vorletzten Mitgliederversammlung bereits festgestellt worden.

Dazu sei eine Arbeitsgruppe gebildet worden, an der auch viele Mitglieder des Fanrats beteiligt sind. Hier soll es bald Änderungen der in weiten Teilen an die frühere Satzung des FC Schalke 04 aus den 1980er Jahren angelehnten RWO-Satzung geben. "Hier wird es nach unendlich vielen Sitzungen erfreulicherweise in absehbarer Zeit neue offizielle Informationen geben", schreibt der Fanrat.

Der Anstoß zu dieser Satzungsänderung kam also schon vor der Amtszeit des neuen RWO-Vorstandsvorsitzenden Christian Uhlig. Aber er begrüßt die geplanten Änderungen. "Ich bin darüber noch nicht informiert, was da dann vorgelegt wird. Aber klar ist, dass daran auch aus meiner Sicht etwas geändert werden muss. Die Satzung ist uralt und in Teilpunkten nicht mehr zeitgerecht", erklärte Uhlig. Das werde aber demnächst geschehen. "Die Satzungskommission wird uns, also dem Vorstand und dem Aufsichtsrat, in Kürze ihren ersten Entwurf einer neuen Satzung vorstellen", sagte der RWO-Boss.

Irgendwann wird man dann den Mitgliedern die Änderungsvorschläge vorstellen. Diese müssten die neue Satzung dann beschließen.