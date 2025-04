Nach dem Spiel wurde es in der Arena feucht, aber nicht fröhlich. FC-Athletik-Trainer wirft den Duisburgern fehlenden Respekt vor.

Ein Unentschieden fällt oft in die Kategorie „schiedlich friedlich“. Das 1:1 in der Fußball-Regionalliga zwischen dem MSV Duisburg und dem 1. FC Bocholt am Freitagabend vor 19.045 Zuschauerinnen und Zuschauern fällt nur bedingt in diese Schublade.

Das Klima zwischen Duisburgern und Bocholtern war eher unterkühlt. Heiß her ging es aber im Streit. Nach der Partie kam es zu einem Eklat auf dem Rasen und im Kabinengang.

Während die Spieler in der Mixedzone der Arena, direkt an den Kabinengängen, ihre Interviews gaben, wurde es plötzlich laut. Der Bocholter Athletiktrainer Burghard Pyrk war außer sich. „Stellt das Wasser ab! Ihr zeigt keinen Respekt“, schrie der Mann Richtung MSV-Kabine.

Der Grund für die Aufregung: Die Bocholter Spieler bestritten nach der Partie noch eine Trainingseinheit. Ausgerechnet in dem Bereich, wo sie aktiv waren, setzte sich die Sprinkleranlage in Gang. Die Bocholter standen buchstäblich im Regen. Pyrk forderte mehrfach Respekt ein und verwies darauf, dass die elektronischen Geräte, die auf und neben dem Rasen postiert waren, Schaden erleiden könnten.





MSV-Kaderplaner Chris Schmoldt entgegnete: „Geht das auch ein bisschen freundlicher?“ Kurzzeitig beruhigte sich die Situation, später kehrte Pyrk in den Kabinengang zurück und wiederholte seine Vorwürfe. „Ihr habt keinen Respekt“, sagte der Athletiktrainer, der seit Saisonbeginn für die Bocholter tätig ist, erneut.

Die Sprinkler-Anlage in der Duisburger Arena sorgte schon einmal bei einem Fußball-Länderspiel kurzzeitig für Aufregung. Am 28. März 2007 spielte die deutsche Nationalmannschaft an der Wedau gegen Dänemark. Während der Partie setzte sich plötzlich die Anlage in Gang. Das Spiel musste kurzzeitig unterbrochen werden. Damals sorgte das aber nicht für Ärger, sondern für Frohsinn auf den Rängen. Dänemark siegte übrigens 1:0.