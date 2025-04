Der FC Hansa Rostock spielt am Sonntagabend (6. April, 19.30 Uhr) bei Rot-Weiss Essen. Daniel Brinkmann hat in vier Vergleichen noch nie gegen RWE gewonnen.

Für Daniel Brinkmann, Trainer des FC Hansa Rostock, wird das Spiel am Sonntagabend (6. April, 19.30 Uhr) bei Rot-Weiss Essen eine Reise an eine Wirkungsstätte, die er gut kennt.

Als Trainer des SC Wiedenbrück spielte Brinkmann schon viermal gegen Essen - zweimal an der Hafenstraße, zweimal in Rheda-Wiedenbrück. Die Ergebnisse können sich sehen lassen: 0:1-Niederlage in Wiedenbrück, torloses Remis in Essen, 0:0 in Wiedenbrück und ein 1:1-Unentschieden in Essen. In vier Spielen konnte Brinkmann RWE kein einziges Mal besiegen, wurde aber mit seiner Mannschaft auch nur einmal bezwungen.

Dass Hansa das Hinspiel mit 4:0 deutlich gewann, interessiert den 39-Jährigen nur am Rande. Er sagte vor dem Gang nach Essen-Bergeborbeck: "Man kann beide Spiele nicht miteinander vergleichen. Wir spielen jetzt auswärts in Essen und unter Flutlicht. Ich habe das schon ein paar Mal erlebt und weiß, was uns dort erwartet. Das sind besonders schöne Abende an der Hafenstraße. Wir werden auf einen Gegner treffen, der alles in die Waagschale werfen wird. Ein schweres Spiel für uns."

Dass RWE hinter dem VfL Osnabrück die zweitbeste Rückrundenmannschaft ist, verwundert Brinkmann gar nicht so sehr. Vielmehr hatte es ihn überrascht, dass der Revierklub von Anfang an im Abstiegskampf war.

Für uns wird es darauf ankommen mit mehr Mut als zuletzt in Aachen zu spielen. Wir müssen uns vornehmen auswärts genauso Fußball zu spielen wie zu Hause. Ich bin optimistisch, dass uns das gelingen wird. Daniel Brinkmann

"Bei beiden Mannschaften haben die Trainerwechsel funktioniert. Für mich kommt es aber nicht überraschend, dass sie den Bock umgestoßen haben. Essen hat gute Fußballer mit Dampf über Außen und Erfahrung hinten drin", meint Brinkmann.

Er ergänzte: "Wenn wir schon über Essen reden, dann muss ich sagen, dass es für mich schon schwer erklärlich ist, warum sie da von Beginn der Saison an unten mitspielen. Sie haben mit Spielern wie Arslan, der schon neun Tore erzielt hat, Brumme und Eitschberger über die Außen oder hinten drin mit Kraulich und Rios Alonso richtig gute Leute. Das ist eine Mannschaft, die vielseitig gut aufgestellt ist."

Die Rostocker, die im Ostseestadion eine echte Macht sind, tun sich in der Fremde schwer. An der Hafenstraße fordert Brinkmann viel Mut von seinen Profis.

Brinkmann betont: "Für uns wird es darauf ankommen, mit mehr Mut als zuletzt in Aachen zu spielen. Wir müssen uns vornehmen, auswärts genauso Fußball zu spielen wie zu Hause. Ich bin optimistisch, dass uns das gelingen wird."

Neben den langzeitverletzten Dominik Lanius, Jonas Dirkner und Nico Neidhart fehlen Rostock in Essen auch Albin Berisha (Operation am Kiefer), Ryan Naderi (alte Muskel-Verletzung wieder aufgebrochen) sowie Nils Fröling (muskuläre Probleme).