Der 1. FC Saarbrücken hat nach dem 1:1-Unentschieden gegen den VfL Osnabrück vorerst einen der drei Plätze verloren. Und schon wird es unruhig rund um den Ludwigspark.

Saarbrücken und Osnabrück verlieren 1:1. Der Punkt bringt nämlich weder den Saarländern im Aufstiegskampf viel, die es nicht schaffen, das Cottbusser 1:5-Debakel in München auszunutzen. Auch Osnabrück bleibt auf Rang 13 nur vier Zähler vor der roten Zone.

Rüdiger Ziehl, Trainer des 1. FC Saarbrücken, der sich auch "Ziehl raus"-Rufe anhören musste, sagte bei "Magenta Sport": "Das ist keine schöne Situation. Wir spielen gegen die beste Rückrundenmannschaft. Deshalb haben wir gewusst, dass es ein schweres Spiel wird. Vor dem Spiel standen wir hier zusammen, extrem positiv und super, was die Kurve veranstaltet hat. Top. Dass wir enttäuscht sind, dass wir nicht gewonnen haben, ist klar. Die Fans sind gefühlt noch enttäuschter. Und wenn ich das höre, die Fans stehen hinter der Mannschaft. Die wollen einfach aufsteigen. Zusammen können wir das auch schaffen."

Marco Antwerpen, Trainer des VfL Osnabrück, nahm seinen Kollegen Ziehl nach den "Ziehl raus"-Rufen in Schutz: "Erstmal kann ich die Reaktion vom Saarbrücker Publikum gar nicht verstehen. Die Mannschaft steht auf dem 3. Rang. Sie haben berechtigte Chancen, in die 2. Liga aufzusteigen. Da muss man zusammenhalten und nicht gegen den Trainer schießen. Das finde ich unmöglich."

Zur Leistung seiner Mannschaft sagte Antwerpen: "Ich fand uns spielerisch hier richtig, richtig gut, sehr selbstbewusst. Wir kreieren sogar am Anfang die erste Chance über Bryang Kayo, der schon auf 1:0 stellen muss. Und dann hätte ich das Spiel ganz gerne gesehen. Dann kriegen wir durch so ein Slapstick-Tor das 1:0. Dann läufst du in Saarbrücken so ein bisschen hinterher und dann versuchst du, offener zu spielen, bist ein bisschen konteranfälliger. Wir haben aber trotzdem noch einen guten Torwart da hinten drin und selbst die Möglichkeit auf 2:1 zu stellen. Das wäre auch nicht unverdient gewesen."

Die Statistik zum Spiel

Saarbrücken: Menzel - Fahrner, Sonnenberg (74. Thoelke), Bichsel, Rizzuto (46. Wilhelm) - Sontheimer, Krahn, Vasiliadis (74. Krüger), Multhaup (64. Stehle), Rabihic - Feiertag (79. Brünker)

Osnabrück: Jonsson - Gyamfi, Müller, Wiemann - Semic (79. Niehoff), Amoako, Kölle (79. Badjie) - Kayo (73. Henning), Gnaase (62. Manu) - Kehl, Simakala (62. Müller)

Schiedsrichter: Cristian Ballweg (Zwingenberg)

Tore: 1:0 Multhaup (30.), 1:1 Müller (65.)

Gelbe Karten: Sonnenberg (5), Krahn (4), Multhaup, Sontheimer (8) - Amoako (4), Badjie

Zuschauer: 13.147