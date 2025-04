Der Wuppertaler SV atmet tief durch. Nach dem 4:1-Sieg über den 1. FC Düren hat der WSV wieder einen Nicht-Abstiegsplatz inne.

Der Wuppertaler SV empfang eine zusammengewürfelte Mannschaft des 1. FC Düren aus U19- und U23-Spielern aus der Landesliga. Am Ende siegte der WSV mit 4:1 und verließ auch die Abstiegszone.

Das Spiel verlief so, wie erwartet: Der WSV war am Drücker und Düren wehrte sich so gut wie es der 1. FC nur konnte. Und, siehe da: in den ersten 45 Minuten klappte dies sehr gut.

Von Beginn machte Wuppertal viel Druck und kam früh durch Pedro Cejas (3.) sowie Dildar Atmaca (9.) zu Großchancen, die Dürens Keeper Jonas Rifisch vereitelte. Und dann das: die Dürener konterten nach einer WSV-Ecke und einem Wuppertaler Spieler unterlief im Strafraum ein Handspiel, Elfmeter! Philipp Simon schnappte sich den Ball und erzielte die überraschende 1:0-Führung (15.).

Die Bergischen rannten wütend weiter an - und wurden belohnt: Benedikt Wimmer (31.) schraubte sich nach einem Eckball am Fünfer hoch und köpfte den verdienten Ausgleich für den WSV. Durch das Tor machte Wimmer seinen Fehler vor dem 0:1 wieder gut.

Dass der erste Durchgang WSV-Trainer Sebastian Tyrala missfiel, bewiesen auch die Halbzeit-Wechsel: für Subaru Nishimura und Joep Munsters kamen zur 46. Minute Ricardo Grym und Etienne-Noel Reck ins Spiel.

Der WSV suchte sein Glück sofort wieder in der Offensive - in Form von einer Ecke: und auch diese Ecke saß! Wieder war es Wimmer, aber dieses Mal per Volley. Der Ball knallte an die Unterkante der Latte und von dort hinter die Linie. 2:1 Wuppertal nach 49 Minuten.

Der WSV legte noch einmal einen Gang zu und machte per Doppelschlag alles klar - erst traf Dildar Atmaca (61.), dann der eingewechselte Reck (63.).

Die Statistik zum Spiel

Wuppertaler SV: Luyambula (81. Metz) - Nishimura (46. Grym), Gembalies, Wimmer - Terrazzino (71. Schmidt), Ercan, J. Munsters (46. Reck), Saric (64. Qashi) - Cejas, Atmaca, Hagemann

1. FC Düren: Rifisch - Backhaus, Al Habaui, Gassa (78. Bayindir), Jaksic - Olschewski (55. Harding), Kunzika, Murakami, Ponomarev - Laux (79. Ben Haddou), Simon

Schiedsrichter: Jan-Philipp Schöneseiffen

Tore: 0:1 Simon (15.), 1:1 Wimmer (31.), 2:1 Wimmer (49.), 3:1 Atmaca (61.), 4:1 Reck (63.)

Gelbe Karten: - Al Habaui

Zuschauer: 1786