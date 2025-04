Trotz der 1:4-Pleite gegen den Wuppertaler SV fand Dürens Trainer Luca Lausberg lobende Worte für seine Mannschaft.

Am 28. Spieltag gewann der Wuppertaler SV mit 4:1 gegen den 1. FC Düren und fuhr damit den ersten Pflichtspielsieg im laufenden Kalenderjahr ein. Außerdem verließ die Mannschaft von Cheftrainer Sebastian Tyrala durch den Erfolg die Abstiegsränge.

Obwohl Düren mit einem U23-Kader antrat, war es für Tyrala ein Spiel wie jedes andere. „Wichtig ist, dass wir drei Punkte geholt haben“, erklärte der Coach. „Am Ende ist es ein Fußballspiel in der Regionalliga, ganz egal, wer hier auftaucht. Wir haben uns die drei Punkte verdient und sie waren sehr wichtig für uns. Ich bin trotz allem stolz auf die Mannschaft, dass wir das 0:1 noch gedreht haben.“

Die Wuppertaler waren über die gesamten 90 Minuten spielbestimmend, gerieten aber bereits nach 15 Minuten durch einen verwandelten Handelfmeter von Dürens Philipp Simon in Rückstand. In der 31. Minute erzielte Benedikt Wimmer nach einem Eckball den bis dahin hochverdienten Ausgleich. Im zweiten Durchgang platzte beim WSV dann endgültig der Knoten. Wimmer traf erneut in der 49. Minute, danach erhöhten Dildar Atmaca in der 61. Minute und Etienne-Noel Reck in der 63. Minute zum verdienten Heimsieg.

„Wir haben in den Wochen zuvor bereits richtig gute Spiele gemacht, aber verloren oder nur Unentschieden gespielt“, bilanzierte Tyrala. „Auch gegen Düren waren Dinge dabei, die mir nicht so gut gefallen haben. Es war auch schwierig, gegen einen tief stehenden und gut verteidigenden Gegner, der alles reingeworfen hat. Am Ende zählen die drei Punkte. Ich hätte auch ein 1:0 genommen, auch wenn mir das viele vielleicht nicht glauben.





Auf der Gegenseite hatte Dürens Trainer Luca Lausberg schon im Vorfeld mit einer Niederlage gerechnet. Doch obwohl genau das eintrat, war er nach dem Spiel mächtig stolz auf sein junges Team.

Am Ende des Tages können wir mit dem Ergebnis bei einem Spiel zwischen Regionalliga und Landesliga sehr gut leben. Luca Lausberg

„Glückwunsch an den WSV zum Sieg. In dieser Konstellation war das Ergebnis durchaus zu erwarten. Wir sind sehr stolz auf unsere Jungs aus der U23 und darauf, wie sie sich gegen Wuppertal präsentiert haben. Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Das Tor und die Führung waren für uns ein schönes und positives Gefühl“, sagte Lausberg. „Am Ende des Tages können wir mit dem Ergebnis bei einem Spiel zwischen Regionalliga und Landesliga sehr gut leben.“

