Kaan Ayhan ist in Gelsenkirchen geboren, war Kapitän in der Schalker U19 und spielte mit S04 in der Bundesliga. Nun kehrt er mit der Türkei zur EM 2024 in "sein" Ruhrgebiet zurück.

17 Jahre lang spielte Kaan Ayhan von den Bambinis an für den FC Schalke 04. Mit der U19 des Klubs gewann der gebürtige Gelsenkirchener in der Saison 2011/12 die Deutsche-U19-Junioren-Meisterschaft.

In einer Mannschaft übrigens mit Sead Kolasinac, der gerade mit Atalanta Bergamo Europa-League-Sieger wurde und Philipp Hofmann, der den VfL Bochum mit zwei Treffern gegen Fortuna Düsseldorf vor dem Abstieg gerettet hat. Mit 18 Jahren feierte Ayhan bei einem Auswärtsspiel beim alten und neue Titelträger Real Madrid sein Debüt für den S04 in der Königsklasse.

Doch so richtig Geduld hatten sie in Gelsenkirche nicht mit Ayhan. Über Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf und US Sassuolo in Italien landete der Hochbegabte inzwischen bei Galatasaray Istanbul. Und kehrt zur Europameisterschaft 2024 als frisch gebackener türkischer Meister mit der Nationalmannschaft der Türkei ins Ruhrgebiet zurück.

Auch, wenn Nationaltrainer Vincenzo Montella das endgültige Aufgebot noch nicht bekannt gegeben hat, dürfte als sicher gelten, dass Ayhan dabei ist. Wohl auch deshalb stand Ayhan im Trainingscamp der "Milli Takim" nun den türkischen Pressevertretern im Rahmen einer Pressekonferenz Rede und Antwort.

Mit der Heim-EM gehe für ihn, so er denn nominiert werde, ein lang gehegtes Ziel in Erfüllung, sagte Ayhan. Darauf habe er hingearbeitet. Er freue sich sehr, in die Heimat zurückzukehren. Dortmund sei ja fast vor der Haustür.

Ayhan baut neben einem guten Teamspirit auch auf die Unterstützung der vielen türkischen Fans im Ruhrgebiet. "Wir planen ein erfolgreiches Turnier mit unseren Mitbürgern, nicht nur mit den Fans. Dortmund liegt fast vor meiner Haustür. Es wird schön sein, in dieser Atmosphäre auf dem Platz zu stehen", sagte Ayhan, dessen Familie für Schalke mitfiebert, bei der Nationalmannschaft. Beim Sieg gegen die Deutsche Nationalmannschaft in Berlin im Freundschaftsspiel habe man gesehen, was möglich sei.

Wenn man die ersten beiden Spiele gegen Georgien und Portugal in Dortmund gewinne, sei man sicher weiter dabei. Wichtig sei ein Auftaktsieg gegen Georgien.

Man kann sicher sein, dass dann viel Verwandtschaft und wahrscheinlich auch sein Bruder Mertcan Ayhan vor Ort die Daumen drücken werden. Mertcan Ayhan spielt übrigens für die U19 des FC Schalke 04 und gilt als großes Talent. Aber das ist eine andere Geschichte.