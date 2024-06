BVB-Leihgabe Giovanni Reyna sorgt mit einem Instagram-Kommentar für Ärger bei BVB-Fans. Das passt zu seiner aktuellen Lage.

Mit dem Champions-League-Finale hatte Giovanni Reyna eigentlich nichts zu tun. Der Mittelfeldspieler steht zwar bei Borussia Dortmund unter Vertrag, ist aktuell allerdings ausgeliehen an den Premier-League-Klub Nottingham Forrest.

Und doch sorgte der US-Amerikaner nach der 0:2-Niederlage des BVB gegen Real Madrid für Wirbel unter den BVB-Fans: Sein guter Kumpel Jude Bellingham, im Sommer aus Dortmund nach Madrid gewechselt, hatte auf Instagram ein Bild gepostet, wie er den Henkelpott in die Höhe reckt. Und Reyna hatte dies mit drei weißen Herzen kommentiert – in den Vereinsfarben von Real also.

Ein BVB-Profi der sich nach verlorenem Finale mit dem siegreichen Gegner freut und der vor allem in dessen Klubfarben kommentiert – das kam bei den Anhängern, die es sahen, gar nicht gut an.

Entsprechend aufgebracht fielen einige Kommentare aus. Das wiederum dürfte auch Reyna gemerkt haben, der seinen Kommentar offenbar löschte – aktuell zumindest ist er nicht mehr auffindbar.

BVB-Profi Giovanni Reyna tut sich in England schwer

Die Episode taugt nicht zum großen Skandal, fügt sich aber ein ins unglückliche Bild, dass Reyna aktuell abgibt. Einst war der 21-Jährige auserkoren, beim BVB das Erbe von Marco Reus anzutreten, dank seiner starken Technik und großen Spielintelligenz galt er als großes Versprechen für die Zukunft.

Doch in der Gegenwart tut er sich schwer. In Dortmund war er nach diversen Verletzungen in der laufenden Saison kaum noch zum Zuge gekommen, weshalb er im Winter an Nottingham Forrest verliehen wurde – nachdem der BVB den Vertrag bis 2026 verlängert hatte. In England sollte Reyna Spielpraxis und Selbstvertrauen sammeln.





Das aber ging bislang überhaupt nicht auf, der Mittelfeldspieler stand ganze zweimal in der Startelf. Insgesamt bestritt er in zehn Pflichtspielen ganze 230 Einsatzminuten. Im Sommer dürfte Reyna also zurückkehren nach Dortmund, doch die Wege des einstigen Hoffnungsträgers und des BVB dürften sich schnell wieder trennen, trotz des Vertrags bis 2026. Denn es ist nicht davon auszugehen, dass Trainer Edin Terzic in Zukunft mehr Verwendung für den US-Amerikaner findet.