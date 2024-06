Abgang Nummer 15 beim Wuppertaler SV, der durch eine Etatsenkung einen großen Umbruch vollziehen muss.

Der Wuppertaler SV muss den Etat senken und das merkt man deutlich. Denn der nächste Abgang ist klar, wieder zieht es einen Leistungsträger in die 3. Liga.

Der VfL Osnabrück, Absteiger aus der 2. Bundesliga, hat sich die Dienste von Aday Ercan gesichert. Für den WSV kam der 23-jährige Mittelfeldspieler in der abgelaufenen Regionalliga-Spielzeit 25 Mal zum Einsatz (ein Tor, drei Vorlagen). Erst am elften Spieltag kam Ercan zu seinem ersten Startelfeinsatz, danach wurde er für den WSV im Mittelfeld fast unverzichtbar.

VfL-Sportgeschäftsführer Philipp Kaufmann betonts: „Aday hat mit seiner Körpergröße und seiner Athletik zwischen beiden Strafräumen einen hohen Wirkungsgrad sowohl im defensiven als auch zentralen Mittelfeld. Seine Fähigkeiten mit Ball und die Qualitäten als aktiver Balleroberer ergänzen unser bestehendes Team optimal. Insbesondere in der Rückrunde der vergangenen Saison ist er einen weiteren Entwicklungsschritt in seiner Karriere gegangen und wir sind davon überzeugt, dass er bei uns weitere gehen wird. Er brennt für diese Herausforderung und darauf, sich in der 3. Liga beim VfL durchzusetzen. Diese Einstellung zeichnet ihn als Typen aus.“

Ercan erklärt mit Blick auf seinen Ligensprung: "Ich empfinde die Möglichkeit, ab sofort für den VfL auflaufen zu dürfen, als Auszeichnung für meine bisherige Entwicklung. Ich möchte meine Chance hier in Osnabrück nutzen, mich schnell an die 3. Liga gewöhnen und mich als verlässliche Option für das Trainerteam präsentieren. Philipp Kaufmann und Uwe Koschinat haben in den Gesprächen ihre Ideen für die neue Saison und auch meine Rolle darin präsentiert. Jetzt kann ich kaum abwarten, dass es losgeht."

Ercan ist nach Charlison Benschop (Alermannia Aachen), Kevin Pytlik (Viktoria Köln) und Lukas Demming (SC Verl) bereits der vierte WSV-Akteur, der es in die 3. Liga schafft. In der Summe haben die Wuppertaler schon 15 Abgänge zu verzeichnen.