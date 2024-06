Fortuna Düsseldorf wähnte sich schon mit einer Hand am Pokal, dann kam die U19 von Rot-Weiss Essener und drehte die Partie.

Nachdem Rot-Weiss Essen sein Niederrheinpokal-Finale bei der U17 gegen Borussia Mönchengladbach mit 1:2 verlor, wollte es die U19 gegen Fortuna Düsseldorf besser machen.

Und das gelang eindrucksvoll. Nach 90 Minuten hieß es 3:2 für RWE - der Niederrheinpokal wandert nach Essen.

Dabei erwischte RWE einen denkbar schlechten Start. Denn vor 600 Zuschauern brachte Maksym Len die Fortuna früh in Führung, nachdem die Essener die erste dicke Chance hatten, aber Mittelfeldspieler Mats Brune nur den Pfosten traf.

In der Folge verpassten auch Glenn Byakoua Youbi und Noel-Etienne Reck den Ausgleich, so ging es mit dem 0:1 aus Essener Sicht in die Kabine. Zehn Minuten nach dem Wechsel schien die Begegnung entschieden. Denn Si-woo Yang erhöhte für die Bundesliga-Talente der Fortuna.

Doch sie hatten die Rechnung ohne die Essener Aufholjagd gemacht. Und die hatte es in sich. Milot Ademi gab den Startschuss mit seinem 1:2 nach einer Stunde. Lennart Bollenberg erzielte nach 76 Minuten den Ausgleich. Und als sich alle mit einem 2:2 nach 90 Minuten abgefunden hatten, da schlug Ben Berzen zu. Er tankte sich im Sechzehner durch und überwand Keeper Linus Langenbruch im Fortuna-Tor.

Die Düsseldorfer reagierten mit wütenden Angriffen, aber die Essener brachten das 3:2 über die Zeit - danach brach die große Party beim Zweiten der U19-Niederrheinliga aus, der schon im Halbfinale mit dem 5:1 gegen Gladbach einen Bundesligisten ärgern konnte.

So spielten Fortuna Düsseldorf und Rot-Weiss Essen

Düsseldorf: Langenbruch - Savic, Grulke, Caliskan (69. Malykh), Eze - Vu (89.Cankirli), Mossi-Sezene (70.Jackson) - Yang, Len, Arabaci - Nikolaou

RWE: Koch - Gedikli, Bollenberg, Swajkowski, Byakoua Youbi (74. Alpkaya) - Brune, Demirci (74.) - Ademi (94.Daci), Friessner Montas, Berzen (89.Schulte-Kellinghaus) - Reck

Tore: 1:0 Len (18.), 2:0 Yang (56.), 2:1 Ademi (60.), 2:2 Bollenberg (76.), 2:3 Berzen (85.)

Schiedsrichter: Matti Lambertz

Zuschauer: 600