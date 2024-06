Der ETB Schwarz-Weiß Essen ist nach 32 Spieltagen auf dem 4. Tabellenplatz der Oberliga Niederrhein gelandet. In der nächsten Saison soll dann das Treppchen folgen.

Platz fünf in der Saison 2022/2023 und nun Rang vier in der Serie 2023/2024: Beim ETB Schwarz-Weiß Essen sind die Verantwortlichen zufrieden.

"Wir haben in dieser Saison auch mit einigen Widrigkeiten, wie dem Trainingsplatz zu kämpfen gehabt. Es war keine leichte Saison für uns. Deshalb ist es umso höher zu bewerten, was die Mannschaft und das Trainerteam gezeigt haben. Im Großen und Ganzen sind wir zufrieden", erklärt Karl Weiß gegenüber RevierSport.

Der ETB-Vorsitzende fügt aber auch hinzu: "Ich glaube, dass wir mit etwas mehr Konstanz aber auch Platz drei hätten erreichen können."

In der kommenden Serie wird der ETB dann den nächsten Schritt anpeilen - einen Rang auf dem Treppchen. Auch wenn die Essener mit Topspielern wie Mehmet Timur Kesim (Rot-Weiß Oberhausen) oder Samuel Addai - "Er geht nach Lotte", verrät Weiß - richtig gute Leute verlieren. "Wir werden trotzdem einen schlagkräftigen Kader ins Rennen schicken. Wir haben gute Jungs geholt und werden noch mindestens zwei Spieler verpflichten. Wir planen mit einem Kader von 20, 21 Feldspielern plus drei Torhüter", sagt Weiß.

Ich war sehr enttäuscht, weil der Junge uns vor vollendete Tatsachen gestellt hat. Dem Jungen mache ich da gar keinen großen Vorwurf. Und dem ETB? Naja, das sind dann eben die Schattenseiten des Geschäfts Olaf Rehmann

Er verriet auch, dass bei den Abwehrspielern Arman Corovic und Mehmet Dalyanoglu, die beide beim letzten Heimspiel verabschiedet wurden, das letzte Wort noch nicht gesprochen sei.

Zum ETB-Kader 2024/2025 wird definitiv auch Nabil El-Hany gehören. Der 20-jährige Stürmer, der 17 Tore und sieben Vorlagen in der abgelaufenen Landesliga-Saison für die SG Schönebeck beisteuerte, unterschrieb am Uhlenkrug einen Vertrag.

An der Schönebecker Ardelhütte zeigte man sich darüber etwas verwundert - also über den ETB-Vorgang bei der El-Hany-Verpflichtung. "Nabil hatte uns schon zugesagt. Bei uns gibt es aber keine Verträge. Hier zählt noch das Wort. Eigentlich. Bis dato war das auch noch so. Aber Nabil hat mich dann über den ETB-Wechsel informiert. Ich war sehr enttäuscht, weil der Junge uns vor vollendete Tatsachen gestellt hat. Dem Jungen mache ich da gar keinen großen Vorwurf. Und dem ETB? Naja, das sind dann eben die Schattenseiten des Geschäfts", erklärt Olaf Rehmann, SGS-Trainer.

Er fügt hinzu: "Nabil ist ein guter Junge. Aber er wird es in der Oberliga sehr, sehr schwer haben. Er weiß aber auch, dass an der Ardelhütte die Türen für ihn immer offen stehen."

Weiß wollte auf RS-Nachfrage gar nicht auf den Ärger der Schönebecker eingehen, er sagte nur: "Ich war bei dieser Personalie nicht involviert. Da sind Leute wir Fatih Özbayrak, Damian Apfeld oder Jürgen Lucas bei uns für verantwortlich. Ich weiß nur, dass der Junge in die Oberliga wollte und wir ihm hier die Chance geben wollen. Was dann daraus wird, werden wir in der Vorbereitung sehen."