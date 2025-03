Der Kader des ETB Schwarz-Weiß Essen erhält im Sommer Zuwachs. Nach dem neuen Trainerteam unterschreibt auch ein Talent.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat den ersten Zugang für die kommende Saison vermeldet. Und der kommt aus den eigenen Reihen. Es handelt sich um Justus Becker aus der U19 des Traditionsvereins vom Uhlenkrug. Der 18-Jährige rückt im Sommer in den Oberliga-Kader auf und wird die ersten Schritte im Seniorenbereich gehen.

"Ich freue mich als langjähriger ETB-Jugendspieler, dass ich die Chance bekomme, mich in unserer Seniorenmannschaft weiterzuentwickeln zu können", sagt Becker. "Diese Herausforderung nehme ich mir zu Herzen und gehe sie voll an. Ich hoffe auf viele Einsätze in der kommenden Saison und eine positive Weiterentwicklung für mich und das gesamte Team."

Mit den Essener A-Junioren spielt er derzeit in der Niederrheinliga, der höchsten U19-Spielklasse unterhalb der DFB-Nachwuchsliga. In dieser Saison fiel Becker länger aufgrund einer Knöchelverletzung aus. Doch in den letzten Wochen kehrte er ins Team zurück und zeigte starke Leistungen. Dafür belohnte der Verein den jungen Offensivspieler nun.

"Justus Becker ist ein hoffnungsvoller Spieler, der sich total mit dem ETB identifiziert und sich mit seinen Leistungen für eine Weiterverpflichtung angeboten hat", lobt der ETB-Vorsitzende Karl Weiß das Talent, dem zunächst aber die Abitur-Prüfungen bevorstehen.

Damit nehmen die Personalplanungen am Uhlenkrug allmählich Fahrt auf. Neulich hatten die Schwarz-Weißen ihr künftiges Trainerteam vorgestellt. Dennis Czayka kommt als Cheftrainer vom Landesligisten SC Velbert an den Stadtwald und mit ihm die Co-Trainer Joel Kaworsky sowie Justo Vazquez.

Noch dürfen sich die Bald-Essener sogar leise Hoffnungen auf eine Zukunft in der Regionalliga West machen. Nach dem 3:2-Auswärtssieg beim SV Sonsbeck belegt die Mannschaft von Trainer Julian Stöhr, der im Sommer aufhört, den fünften Tabellenplatz. Der Rückstand auf den Aufstiegsplatz beträgt acht Punkte. Doch der ETB trifft noch in direkten Duellen auf die ersten vier Teams.