Rot Weiss Ahlen rüstet sich nach dem Regionalliga-Abstieg für einen Neustart in der Oberliga Westfalen. Zwei weitere Transfers wurden bekanntgegeben.

Die Verantwortlichen von Rot Weiss Ahlen sind aktuell äußerst eifrig und planen den Kader für die Saison 2024/25 in der Oberliga Westfalen, nachdem die Ahlener als Tabellenletzter sang- und klanglos aus der Regionalliga abgestiegen sind.

Tobias Heering und Kilian Hornbruch sind die Neuzugänge sechs und sieben. Beide unterschrieben für zwei Jahre. Heering ist 22 Jahre alt und kommt vom SV Westfalia Rhynern. Der Mittelfeldspieler hat in der aktuellen Oberliga-Saison 27 Spiele absolviert und gab zwei Torvorlagen. Ausgebildet wurde er beim SC Preußen Münster, dort verbrachte der 22-Jährige elf Jahre, bevor er 2023 nach Rhynern wechselte.

Der 22-jährige Linksverteidiger Hornbruch wechselt von BW Königsdorf zu Rot Weiss Ahlen. Der Linksfuß bestritt in der aktuellen Mittelrheinliga-Saison 29 Spiele, in denen er sechs Tore schoss und zwei weitere Treffer vorbereitete. Seine fußballerische Ausbildung genoss er bei den Jugendmannschaften des 1. FC Köln und der Viktoria Köln. 2020 machte er seine ersten Schritte im Seniorenbereich beim RSV Meinerzhagen. Nach einer Saison schloss sich Hornbruch der zweiten Mannschaft von Fortuna Köln, wo er zwei Jahre blieb.

RWA-Trainer Björn Joppe sagt zu den Verpflichtungen: "Mit Kilian Hornbruch und Tobias Heering haben wir zwei talentierte junge Spieler gewonnen, die sowohl individuell als auch im Team viel Potenzial mitbringen. Beide haben in ihren bisherigen Vereinen starke Leistungen gezeigt und werden unsere Mannschaft verstärken."

Erst am Montag verkündeten die Ahlener den Transfer von Oberliga-Torjäger Davin Wöstmann, der in der laufenden Saison bereits 13-mal für Victoria Clarholz traf. Die weiteren Neuzugänge sollen vor allem die Defensive verstärken: Der defensive Mittelfeldspieler Fabian Holthaus kommt von Rot-Weiß Oberhausen, Linksverteidiger Mike Pihl kehrt vom Lüner SV zurück. Mit Denzel Tawiah (SF Hamborn 07) und Tim Breuer (Hammer SpVg) wurden zwei Spieler fürs Abwehrzentrum verpflichtet. Zudem rücken Innenverteidiger Edon Rizaj und Mittelfeldmann Enes Sali aus der eigenen U19 in die erste Mannschaft auf.