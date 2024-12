Der VfL Bochum II muss im Spitzenspiel der Oberliga Westfalen mal wieder eine Niederlage verkraften. Wiemelhausen feiert indes einen Sieg.

Mit 15 Spielen in Folge ohne Niederlage war der VfL Bochum II in den 19. Spieltag der Oberliga Westfalen gegangen. Aber wie es mit solchen Serien nun mal so ist, irgendwann enden sie. Und beim Team von Trainer Heiko Butscher war das Spitzenspiel gegen die Sportfreunde Siegen eben das Ende.

Zur Halbzeit lagen die Bochumer zwar nur mit 0:1 zurück, aber zur Dominanz vergangener Partien fanden sie nie. Zu oft verfehlten Pässe ihr Ziel, das Zusammenspiel mochte nicht so recht funktionieren. Daher konnte Siegen seine Führung noch auf 3:0 ausbauen. Der Treffer von Divine Boafo für den VfL kam zu spät.

Durch den Erfolg robbte sich Siegen an das Top-Duo aus VfL und ASC 09 Dortmund heran. Dahinter bleibt vorerst Westfalia Rhynern, die mit einem Sieg gegen die SpVgg Vreden auf den zweiten Platz hätten springen können. Allerdings verlor die Westfalia mit 0:1.

Im zweiten Topspiel des Sonntags gab es keinen Sieger. Der SC Preußen Münster II und der SV Schermbeck trennten sich mit 1:1. Auch Schermbeck hätte mit einem Dreier auf den zweiten Platz springen können. Aber: Die Ungeschlagen-Serie des SVS geht weiter. Die Mannschaft von Trainer Engin Yavuzaslan ist nunmehr seit 13 Spielen ohne Niederlage.

Eine weitere Niederlage musste indes die SG Finnentrop/Bamenohl einstecken. Sie verlor bei Victoria Clarholz mit 1:2. Ebenfalls nichts zu holen gab es für den SV Lippstadt gegen Eintracht Rheine. Der Regionalliga-Absteiger verlor mit 0:2.

Einen Sieg konnte hingegen der 1. FC Gievenbeck einfahren. Im torreichsten Spiel des Sonntagnachmittags setzten sie sich mit 5:2 gegen den TuS Ennepetal durch. Die frühe Führung des TuS aus der fünften Minute hatte nur fünf Minuten Bestand, ehe Gievenbeck das Spiel drehte und sich auch vom zwischenzeitlichen 2:2 nicht aus der Ruhe bringen ließ.

Noch größer dürfte der Jubel aber bei Concordia Wiemelhausen gewesen sein. Nach zuletzt nur einem Punkt aus fünf Spielen gewann der Aufsteiger bei der SpVgg Erkenschwick mal wieder und sendete ein Lebenszeichen im Abstiegskampf.

Den Rückstand konterte Dennis Gumpert (28.), ehe der eingewechselte Pascal Zippel zum Sieg traf (74.). Erkenschwick verschoss zwischenzeitlich noch einen Elfmeter, war aber vor allem in der ersten Halbzeit nicht auf der Höhe.

Der Spieltag in der Übersicht TuS Bövinghausen - SG Wattenscheid 09 3:4 (1:2) Rot Weiss Ahlen - ASC 09 Dortmund 2:0 (1:0) Victoria Clarholz - SG Finnentrop/Bamenohl 2:1 (2:0) VfL Bochum II - Sportfreunde Siegen 1:3 (0:1) SV Lippstadt - Eintracht Rheine 0:2 (0:1) 1. FC Gievenbeck - TuS Ennepetal 5:2 (2:1) Westfalia Rhynern - SpVgg Vreden 0:1 (0:0) Preußen Münster II - SV Schermbeck 1:1 (1:0) SpVgg Erkenschwick - Concordia Wiemelhausen 1:2 (1:1) spielfrei: SC Verl II

Bereits am Freitagabend hatte sich die SG Wattenscheid 09 gegen den TuS Bövinghausen mit 4:3 (2:1) durchgesetzt. [urlDabei]reviersport.de/fussball/oberliga/a611165---sg-wattenscheid-baustelle-chancenverwertung-pache-will-stuermer-schleifen.html]Dabei machte es das Team von Trainer Christopher Pache in Dortmund aber unnötig spannend.[/url]

Im zweiten Abendspiel musste sich der ASC 09 Dortmund dem Regionalliga-Absteiger Rot Weiss Ahlen mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. Es war ein kleiner Rückschlag im Rennen um den Aufstieg.