Der Ligaprimus in der Landesliga Staffel 3, die SSV Buer, holt mit Seyit Ersoy einen erfahrenen Stürmer ins Boot, der im Rennen um den Aufstieg helfen soll.

Im zarten Alter von 36 Jahren erzielte Seyit Ersoy in der vergangenen Saison 27 Tore für SW Wattenscheid 08 in der Landesliga Staffel drei. Er kennt die Liga also bestens, auch wenn er Wattenscheid im Sommer zum VfB Bottrop in die Landesliga Staffel zwei verließ.

Der nun 37-Jährige kommt gebürtig aus Buer, kehrt nun also in seine Heimat zurück. Das gaben Vereinsmedien bekannt. Der SSV Buer will er mit seinen Toren weiterhelfen, möglicherweise sogar zum Aufstieg beitragen: "Ich werde alles geben, damit wir in der Rückrunde oben bleiben und vielleicht den Aufstieg schaffen, darum bin ich hier", bekundet Ersoy.

Buers Sportlicher Leiter Oktay Güney trainierte den Stürmer bereits bei YEG Hassel. Er wollte Ersoy schon früher an Bord holen. "Wir mussten auf die Verletzung von Turgay Altuntas, der bis Saisonende ausfällt, reagieren. Seyit ist eine Riesenoption gewesen. Ich hatte bereits im Sommer versucht, ihn nach Buer zu holen, das hat leider nicht geklappt."

Denn der wechselfreudige Gelsenkirchener entschied sich für Bottrop. "Gottseidank haben wir es jetzt hingekriegt. Wir erwarten viel und hoffen, dass er unser Vertrauen mit Toren zurückzahlt", sagte Güney. Viel Anlaufzeit wird der Angreifer nicht brauchen, er kennt bereits große Teile der Mannschaft. Mit dem Trainerteam, bestehend aus Misel Zec und Göksel Maden, hatte er schon in der Jugend beim SC Hassel zusammengespielt - sie sind in etwa im gleichen Alter wie der Routinier.

"Mit Kapitän Alper (Özgen, Amn. d. Red.) habe ich bei YEG zusammen gespielt. Er wollte unbedingt, dass ich komme. Ich freue mich auf die Mannschaft, ein paar Spiele habe ich beobachtet, die sind super gut drauf", lobt der Stürmer sein neues Team.

In seiner langen Karriere hat der Angreifer schon viel gesehen: Bei DJK Germania Gladbeck und SV Schermbeck spielte er in der Oberliga Westfalen, sorgte dort mit seinen zahlreichen Treffern für Furore, ehe er mit der SG Wattenscheid 09 2012/13 den Aufstieg in die Regionalliga West feierte. Mit der Hammer SpVg, SV Zweckel und SuS Stadtlohn spielte er dann wieder in der Oberliga, bis er bei YEG Hassel in der Westfalenliga anheuerte und schließlich in der vergangenen Saison bei SW Wattenscheid 27-Mal ins Schwarze traf.

Nach seinem kurzen Intermezzo bei Bottrop greift er nun also bei der SSV Buer an, die mit 38 Punkten auf dem ersten Platz überwintert und durchaus auf den Aufstieg in die Westfalenliga schielt.