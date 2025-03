Der VfB Bottrop fuhr am 23. Spieltag den höchsten Sieg ein.

23. Spieltag in der Landesliga Niederrhein 2: Sowohl an der Tabellenspitze als auch im Keller gab es keine Verschiebungen. Am häufigsten traf der VfB Bottrop ins Schwarze.

Dass es am 23. Spieltag der Landesliga Niederrhein 2 keine Veränderung an der Tabellenspitze geben wird, stand bereits am Freitagabend fest, als Tabellenführer BW Dingden mit 3:0 beim Schlusslicht Steele 03/09 gewann. Und auch sonst gab es keine Verschiebungen im Tableau. Im Essener Derby gegen den FC Kray zog Adler Union Frintrop nach. Der Tabellenzweite siegte knapp mit 3:2 beim Stadtrivalen. Das Führungstrio komplettiert weiterhin der SV Budberg, der einen 2:1-Auswärtssieg beim 1. FC Lintfort einfuhr. Während das Trio an der Tabellenspitze nur von zwei Punkten getrennt wird, liegt der VfB Bottrop als Vierter fünf Zähler hinter Budberg und Frintrop zurück. Im Heimspiel gegen den PSV Wesel-Lackhausen ließen die Bottroper aber die Muskeln spielen und siegten deutlich mit 5:0. Der ESC Rellinghausen durfte sich ebenso über einen klaren Dreier im eigenen Wohnzimmer freuen, das Team von Trainer Sascha Behnke besiegte die Sportfreunde Lowick mit 3:0. Blau-Weiß Mintard bezwang zudem den FC Blau-Gelb Überruhr mit 2:0. Die Ergebnisse im Überblick: Steele 03/09 - BW Dingden 0:3 FC Kray - Adler Union Frintrop 2:3 GSV Moers - SV Scherpernberg abgebrochen ESC Rellinghausen - Sportfreunde Lowick 3:0 1. FC Lintfort - SV Budberg 1:2 VfB Speldorf - Sportfreunde Hamborn 0:1 VfB Bottrop - PSV Wesel-Lackhausen 5:0 Arminia Klosterhardt - SG Essen-Schönebeck 0:1 Blau-Weiß Mintard - FC Blau-Gelb Überruhr 2:0 Ziemlich eng ging im Duell zwischen dem VfB Speldorf und den Sportfreunden Hamborn zu. Die Gäste aus Duisburg-Hamborn behielten mit 1:0 die Oberhand. Mit demselben Resultat gingen Arminia Klosterhardt und die SG Essen-Schönebeck auseinander. Die SG setzte sich mit 1:0 durch. Die Lokalderby zwischen dem GSV Moers und dem SV Scherpenberg wurde kurz vor Schluss abgebrochen. Der Grund: GSV-Akteur Burak Bayram soll SVS-Trainer Christian Mikolajczak nach dem 2:1-Treffer an der Seitenlinie als "Nazi" beschimpft haben.

