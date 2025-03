Der VfB Bottrop hat den Oberliga-Traum längst noch nicht ad acta gelegt. Am vergangenen Wochenende siegte der VfB mit 5:0 gegen den PSV Wesel-Lackhausen.

Der VfB Bottrop bleibt an den beiden Aufstiegsplätzen der Landesliga Gruppe 2 am Niederrhein dran. Nach dem 5:0-Erfolg über den PSV Wesel-Lackhausen beträgt der Rückstand auf Rang zwei fünf Punkte. Im Monat April stehen dann die direkten Duelle auf dem Programm.

"Wir haben dann Frintrop, Hamborn und Dingden hintereinander. Ich hoffe, dass wir den März gut zu Ende spielen und im April dann vor vielen Zuschauern die Spitzenspiele bestreiten werden. Das hätte sich die Mannschaft verdient", meint Raphael Steinmetz.

Wenn der 30-Jährige weiter so in Form bleibt, dann steigen von Woche zu Woche die Chancen des VfB Bottrop auf eine sehr erfolgreiche Saison. Denn Steinmetz, der ein wenig Anlaufzeit nach seinem Wechsel von Schwarz-Weiß Alstaden nach Bottrop benötigte, hat sich längst in der Landesliga warmgeschossen. 15 Tore und zwölf Vorlagen stehen aktuell zu Buche. "Ich bin auf jeden Fall der beste Scorer der Liga. Das bedeutet mir schon etwas", sagt er.

Und: Steinmetz liegt nur vier Treffer hinter Berkan Eken (ESC Rellinghausen), der die Torjägerliste anführt, zurück. "Natürlich habe ich als Stürmer auch diese Statistik im Blick. Wenn ich am ende um die 40 Scorer habe, dann habe ich auch mein persönliches Ziel erreicht. Und dieses würde auch der Mannschaft sehr helfen", betont Steinmetz.

Ich sage es mal so: Wir sind näher an einem Aufstiegsplatz dran als Bayer Leverkusen an der Titelverteidigung der deutschen Meisterschaft Raphael Steinmetz

Der Ex-Profi weiß, dass in dieser Spielzeit durchaus noch der Oberliga-Aufstieg drin ist - zusätzlich könnte er noch Torschützenkönig werden. Steinmetz: "(lacht) Es ist doch schön, wenn man sich über solche Dinge unterhalten kann. Und träumen darf bekanntlich jeder. Ich sage es mal so: Wir sind näher an einem Aufstiegsplatz dran als Bayer Leverkusen an der Titelverteidigung der deutschen Meisterschaft."

Am kommenden Sonntag (23. März, 15 Uhr) geht es für den VfB Bottrop zum SV Scherpenberg. Bei einem Sieg in Moers kämen Steinmetz und Co. ihren Aufstiegstraum noch ein Stück näher.