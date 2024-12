Schreckmoment kurz vor Abpfiff der Partie zwischen dem BVB und dem FC Barcelona. Nico Schlotterbeck stürzt böse und knickt weg.

Plötzlich war es ganz still im Westfalenstadion an einem turbulenten Champions-League-Abend. Und das, obwohl Borussia Dortmund noch einmal alles nach vorne warf, um noch das 3:3 gegen den FC Barcelona zu schaffen. Am Ende vergeblich (2:3), was fast zweitrangig wurde. Denn es begann das große Bangen.

Nico Schlotterbeck krümmte sich vor Schmerzen im Strafraum. Dortmunds Innenverteidiger war mit nach vorne gestürmt, um noch eine Standardsituation ins Tor zu köpfen. Nach einem Freistoß von Pascal Groß stieg er tatsächlich hoch, kam dabei aber aus dem Gleichgewicht und knickte mit dem Knöchel weg. Der 25-Jährige musste von den Sanitätern auf einer Trage abtransportiert werden. Kapitän Emre Can schilderte nach Abpfiff das Offensichtliche: „Er hatte große Schmerzen auf dem Platz.“

Nuri Sahin hatte keine große Hoffnung, dass Schlotterbeck in diesem Kalenderjahr noch einmal für den BVB zum Einsatz kommen kann: „Ich habe die Bilder natürlich auch gesehen. Das sieht nicht gut aus“, so der BVB-Coach. „Die Bilder sind schrecklich.“

Von der Südtribüne gab es „Schlotti“-Rufe. Groß versuchte noch, Schlotterbeck aufzubauen. Es half nichts. Trainer Nuri Sahin beobachtete die Aktion von der Seitenlinie aus – und hielt sich schockiert die Hände vor das Gesicht. „Ich habe die Bilder natürlich auch gesehen. Das sieht nicht gut aus“, sagte der BVB.-Coach nach Spielende. Dass Schlotterbeck in diesem Kalenderjahr noch einmal zum Einsatz kommen kann, glaube er nicht.

BVB: Süle, Anton, Schlotterbeck - Dortmund vom Pech verfolgt

Dem BVB droht der nächste bittere Ausfall in der Innenverteidigung. Niklas Süle wird wegen einer Syndesmosebandverletzung viele Monate ausfallen. Waldemar Anton hat Muskelprobleme „Für Wolfsburg sollte es reichen, ich hoffe, dass es auch schon für Sonntag reicht“, sagte Nuri Sahin. Der Trainer bleibt damit vom Pech verfolgt. In Person von Kapitän Emre Can steht derzeit nur ein Aushilfs-Innenverteidiger zur Verfügung. Den Talenten trauen sie beim BVB noch nicht zu, in der Bundesliga zu glänzen. Zudem musste Julian Ryerson zur Pause wegen Kreislaufproblemen raus.





Sahin hatte ob der Personalsituation bereits Alarm geschlagen. „Es ist ein Fakt, dass die Belastung kaum tragbar ist“, sagte Sahin am Dienstag, Hoffnung auf Besserung habe er allerdings nicht: „Pep Guardiola und Jürgen Klopp haben es nicht ändern können. Die Fifa wird daher nicht sagen, wenn Nuri Sahin das sagt, dann müssen wir es anders machen. Aber ich weiß nicht, wann beispielsweise Gregor Kobel einmal Urlaub machen soll.“

