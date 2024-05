Rot Weiss Ahlen weiß noch nicht, in welcher Liga die Mannschaft in 2024/2025 an den Start gehen wird. Aber der erste Sommertransfer hat es in sich.

Rot Weiss Ahlen hat mit Fabian Holthaus den ersten Zugang für die Saison 2024/2025 vorgestellt.

Der 29-Jährige, geboren in Hamm und aktuell noch bei Rot-Weiß Oberhausen aktiv, wird ab dem kommenden Sommer das Trikot von Rot Weiss Ahlen tragen.

Holthaus' Vita kann sich sehen lassen: VfL Bochum, Fortuna Düsseldorf, Dynamo Dresden, Hansa Rostock, Energie Cottbus, Viktoria Köln und eben RWO. Er kam im Sommer 2021 nach Oberhausen. Nach zunächst 32 Einsätzen in der Serie 2021/2022 folgten in der Saison 2022/2023 26 Spiele. In der laufenden Spielzeit kommt Holthaus auf 16 Begegnungen. Ein neuer Vertrag wurde ihm bei RWO nicht mehr angeboten.

In seiner Karriere kann Holthaus auf elf Einsätze in der Bundesliga sowie 134 Einsätze in der 3. Liga zurückblicken. "Seine Vielseitigkeit und sein Engagement auf dem Spielfeld machen ihn zu einer wertvollen Ergänzung für das Team von Rot Weiss Ahlen", sagt Sportchef Orhan Özkara.

Trainer Björn Joppe äußerte sich ebenfalls erfreut über die Neuverpflichtung: "Wir freuen uns, dass wir mit Fabian einen erfahrenen Führungsspieler für uns gewinnen konnten! Wir sind sehr von Fabian überzeugt und wir werden viel Spaß an ihm haben."

Die Verantwortlichen von Rot Weiss Ahlen wollen mit dieser Verpflichtung bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt deutlich machen, dass man auch in der kommenden Saison eine schlagfertige und wettbewerbsfähige Mannschaft präsentieren wird - und das unabhängig davon, ob in der Regionalliga West oder Oberliga Westfalen.

"Mit der Verpflichtung von Fabian wollen wir eine klare Botschaft senden. Daher werden wir in den kommenden Tagen die Gespräche mit denjenigen Spielern intensivieren, mit denen wir gerne auch in der neuen Saison weiterarbeiten würden", betont Özkara. Holthaus erhält in Ahlen einen Vertrag über zwei Jahre bis zum 30. Juni 2026.