Rot-Weiß Oberhausen plant weiter für die neue Saison. Vor dem Niederrheinpokal-Finale am Samstag gegen RWE wurde Zugang Nummer zwei vorgestellt.

Nach sieben Abgängen - Rinor Rexha, Tobias Boche, Glory-Matonda Ngyombo, Tim Stappmann, Oguzhan Kefkir, Christian März (alle Ziel unbekannt) und Fabian Holthaus (RW Ahlen) verlassen RWO - hat Rot-Weiß Oberhausen nun innerhalb von zwei Tagen den zweiten Zugang präsentiert.

Nach Flügelspieler Leon Kayser, der vom SV Bergisch Gladbach nach Oberhausen wechselt, haben die Kleeblätter erneut einen Mann aus der Oberliga geholt.

Vom VfB Homberg wechselt, wie RS bereits berichtete, Luca Thissen zu RWO. „Mit Luca bin ich seit einem Jahr im Austausch und im dritten Versuch hat es endlich geklappt. Dass ihm in seiner zweiten Seniorensaison bereits das Kapitänsamt zugeteilt wurde, spricht für seine Persönlichkeit auf und neben dem Platz. Luca gehört mit seinen Qualitäten zweifelsohne in die Regionalliga und wir können uns glücklich schätzen, dass er sich für uns Kleeblätter entschieden hat“, erklärt Oberhausens Sportlicher Leiter, Dennis Lichtenwimmer-Conversano.

Ausgebildet wurde der zentrale Mittelfeldspieler von Fortuna Düsseldorf, wo er alle Jugendteams durchlief und bei der U23 in der vergangenen Saison schließlich sein Debüt in der Regionalliga West feierte (fünf Einsätze). In der laufenden Spielzeit lief er für den SV Straelen und die Homberger auf. Dabei kommt der 21-Jährige in 29 Spielen auf sechs Tore und vier Vorlagen in der Oberliga Niederrhein.

Der Spieler betont nach seiner Unterschrift: "Ich freue mich auf die kommende Saison und die Challenge eine Liga höher zu spielen. Nach meinem ersten Seniorenjahr, in dem ich lange verletzt war, war es wichtig für mich dieses Jahr gut und kontinuierlich zu Ende spielen zu können und wieder anzugreifen. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit der Mannschaft und den Fans eine gute Saison spielen.“