Besser hätte der EM-Auftakt für Deutschland kaum sein können. Die DFB-Auswahl ist gegen Schottland klar spielbestimmend. In vielen deutschen Städten feiern Tausende Fans.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist mit einem überzeugenden Sieg in die Heim-EM gestartet. Die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann gewann am Freitagabend in München mit 5:1 (3:0) gegen Schottland. Es war der deutsche höchste Sieg in einem EM-Spiel.

Florian Wirtz (10. Minute), Jamal Musiala (19.), Kai Havertz (45.+1/Foulelfmeter), der eingewechselte Niclas Füllkrug (68.) und der ebenfalls eingewechselte Emre Can (90.+3) trafen vor 66 000 Zuschauerinnen und Zuschauern für Deutschland. Schottlands Ryan Porteous sah nach einem Foul an Musiala die Rote Karte (44.). Den Treffer für den Gegner erzielte DFB-Abwehrchef Antonio Rüdiger (87.) per Eigentor.

Auf der Tribüne hatte sich viel Prominenz versammelt, auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier schaute zu. In vielen deutschen Städten verfolgten Zehntausende Menschen die Partie beim Public Viewing. Die DFB-Auswahl bestimmte die Partie praktisch über 90 Minuten, Nationaltorwart Manuel Neuer blieb weitgehend beschäftigungslos.

Vor dem Anpfiff hatte Franz Beckenbauers Witwe Heidi den silbernen Henri-Delaunay-Pokal auf den Rasen der Münchner Arena gebracht. Bevor sie den Platz wieder verließ, warf sie einen Kuss Richtung Himmel. Beckenbauer war am 7. Januar dieses Jahres im Alter von 78 Jahren gestorben.

Im weiteren EM-Verlauf trifft die deutsche Auswahl in der Gruppe A in Stuttgart auf Ungarn sowie in Frankfurt/Main auf die Schweiz. Das große Ziel ist das Endspiel am 14. Juli in Berlin.

Die Statistik zum Spiel

Deutschland: Neuer (Bayern München/38/120) - Kimmich (Bayern München/29/87), Rüdiger (Real Madrid/31/70), Tah (Bayer Leverkusen/28/26), Mittelstädt (VfB Stuttgart/27/5) - Andrich (Bayer Leverkusen/29/6 - 46. Groß (Brighton & Hove Albion/32/8)), Kroos (Real Madrid/34/110 - 80. Can (Borussia Dortmund/30/44)) - Musiala (Bayern München/21/30 - 74. Müller (Bayern München/34/130)), Gündogan (FC Barcelona/33/78), Wirtz (Bayer Leverkusen/21/19 - 63. Sané (Bayern München/28/61)) - Havertz (FC Arsenal/25/47 - 63. Füllkrug (Borussia Dortmund/31/17))

Schottland: Gunn (Norwich City/28/11) - Porteous (FC Watford/25/12), Hendry (Al-Ettifaq/29/32), Tierney (Real S. San Sebastián/27/46 - 78. McKenna (FC Kopenhagen/27/35)) - Ralston (Celtic Glasgow/25/10), McTominay (Manchester United/27/50), McGregor (Celtic Glasgow/31/61 - 67. Gilmour (Brighton & Hove Albion/23/28)), Robertson (FC Liverpool/30/72) - McGinn (Aston Villa/29/67 - 67. McLean (Norwich City/32/40)), Adams (FC Southampton/27/31 - 46. Hanley (Norwich City/32/51)), Christie (AFC Bournemouth/29/50 - 83. Shankland (Heart of Midlothian/28/12))

Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich)

Tore: 1:0 Wirtz (10.), 2:0 Musiala (19.), 3:0 Havertz (45.+1/Foulelfmeter), 4:0 Füllkrug (68.), 4:1 Rüdiger (87./Eigentor), 5:1 Can (90.+3)

Gelbe Karten: Andrich (1), Tah (1) / Ralston (1)

Rote Karten: - / Porteous (45./grobes Foulspiel)

Zuschauer: 66000 (ausverkauft)