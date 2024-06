Einige Drittligisten rüsten sich für einen Fan-Ansturm in der kommenden Saison. Bei Alemannia Aachen etwa ist die Euphorie riesig.

4000 verkaufte Dauerkarten meldete Alemannia Aachen am Donnerstag, 13. Juni. Die Fans sind heiß auf die Rückkehr in die 3. Liga. In Phase eins durften bestehende Dauerkarten-Inhaber ihre Saisontickets verlängern. Nun bricht Phase zwei an.

Mitglieder können ab Freitag, 14. Juni, bis zu zwei Dauerkarten erwerben (der Mitgliedsrabatt gilt dabei nur für die eigene Karte). Bisherige Dauerkarteninhaber der Saison 2023/24 können ebenfalls neben der eigenen Karte zwei weitere Karten erwerben. Dauerkarteninhaber, die gleichzeitig Mitglied sind, können ebenfalls höchstens zwei zusätzliche Karten erwerben.

Dauerkarten können ab Freitag, 14. Juni, zehn Uhr, im Fanshop am Tivoli oder online unter www.alemannia-tickets.de erworben werden. Vorreservierungen können bis dahin nicht entgegengenommen werden. Am Fanshop ist mit großem Andrang zu rechnen.

Alemannia Aachen gibt dazu folgende Hinweise:

-Zur Nutzung des Vorkaufsrechts muss die bisherige Dauerkarte oder der Mitgliedsausweis mitgebracht werden

- Um das Vorkaufsrecht einer anderen Person zu nutzen, ist die betreffende Dauerkarte oder der Mitgliedsausweis im Original oder eine von der anderen Person unterschriebene Vollmacht mitzubringen

- Sollte die Mitgliedschaft erst kürzlich beantragt worden sein, kann statt des Mitgliedsausweises eine Kopie des Mitgliedsantrags vorgezeigt werden.

- Es sind von allen Personen, für die Dauerkarten gekauft werden, entsprechende Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum) mitzubringen. Für ermäßigte und Kinderkarten sind entsprechende Nachweise (Studienbescheinigung, Behindertenausweis, Personalausweis für Kinder etc.) mitzubringen.

- Es ist am ersten Verkaufstag wegen des Andrangs mit Wartezeiten zu rechnen. Je nach Andrang wird zusätzlich die Kasse Nordost A zum Verkauf geöffnet. Im Fanshop kann bar sowie mit EC- oder Kreditkarte gezahlt werden, an der Kasse Nordost A nur bar.

- Um dem Andrang aus dem Weg zu gehen, wird zur ausschließlichen Verlängerung bisheriger Dauerkarten empfohlen, hierfür nicht an den ersten Tagen der zweiten Verkaufsphase in den Fanshop zu kommen.

- Der Fanshop ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Montag, 17.6. schließt der Fanshop bereits um 17 Uhr.

Beim TSV 1860 München wird es ein solches Szenario nicht geben. Denn die Giesinger meldeten "ausverkauft". 10.500 Dauerkarten für die kommende Drittligasaison sind über die Ladentheke gegangen, mehr geht nicht.