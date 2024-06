Neues aus der Oberliga Niederrhein: Von einem Abwehrspieler des ETB Schwarz-Weiß Essen, der über seine Zukunft entschieden hat, und natürlich vom 1. FC Kleve.

Florian Usein wird dem Niederrhein-Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen erhalten bleiben. Das teilte der Klub am Dienstag, 11. Juni, mit. Der 22 Jahre alte, gebürtige Essener lief in der vergangenen Saison 13-mal in der Oberliga Niederrhein auf.

"Ich habe mich vom ersten Tag an sehr wohl beim ETB gefühlt und komme immer gerne zum Uhlenkrug. Trotz meiner ganzen Verletzungen stand der Verein mit Trainer und Vorstand immer hinter mir. Deswegen war es auch ganz klar, dass ich hierbleiben möchte", sagte der etatmäßige Linksverteidiger.

Und weiter: "Mit unserer Mannschaft möchte in der kommenden Spielzeit den maximalen Erfolg haben und die diesjährige Saison noch mal toppen. Wir werden auf jeden Fall alles raushauen, was in uns steckt. Ich denke, das wird gut werden. Persönlich will ich alles geben, angreifen und mich maximal fit machen. Hoffentlich dann mit weniger Verletzungen. Mal sehen, wohin es dann noch mit dem Fußball für mich geht."

Usein war in der vergangenen Saison immer mal wieder ausgebremst worden. Da hofft auch sein Trainer Damian Apfeld auf Besserung. "Für Florian Usein war es eine Saison zum Vergessen. Leider hatte er zu viele Ausfallzeiten, um seine Qualitäten über einen längeren Zeitraum unter Beweis zu stellen. Umso mehr freue ich mich, dass Florian bei uns bleibt und in der kommenden Saison in vielen Spielen für uns auf dem Platz stehen wird. Die Schlussphase der abgelaufenen Saison hat zumindest Mut gemacht."

1. FC Kleve: Rochade auf der Rechtsverteidiger-Position

Derweil hat auch Ligakonkurrent 1. FC Kleve wieder einmal auf dem Transfermarkt von sich Reden gemacht. Zum einen durch die Verpflichtung des Rechtsverteidigers Chong Johnny Lu, der vom SV Sonsbeck in die Schwanenstadt kommt.

Lu verbrachte zwei Jahre bei den Sonsbeckern und wurde unter anderem in den Jugendakademien vom FC Schalke 04, Fortuna Düsseldorf und Rot-Weiß Oberhausen ausgebildet.

Zum anderen durch einen Abgang. Leon Schütz, ein 20 Jahre alter Abwehrmann, der ebenfalls rechts zum Einsatz kommt, kehrt Kleve den Rücken. Wie der Klub mitteilte, geht es für Schütz beim Ligakonkurrenten VfB Homberg weiter.