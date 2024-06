EM 2024: Bei der Eröffnungsfeier - Große Ehre für eine Legende des MSV Duisburg

Bernard Dietz, Legende des MSV Duisburg, soll heute mit Jürgen Klinsmann und der Witwe von Franz Beckenbauer den EM-Pokal ins Stadion tragen.

Er war der zweite Kapitän einer deutschen Fußball-Nationalmannschaft, der den EM-Pokal in Empfang nehmen durfte.

Und deshalb wird Bernard Dietz vor dem Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland in der Münchner Arena (21 Uhr) eine besondere Ehre zuteil: Gemeinsam mit Jürgen Klinsmann und der Witwe des Anfang Januar verstorbenen Franz Beckenbauer wird er die Trophäe der heute beginnenden Europameisterschaft ins Stadion tragen.

Wie es zu dieser Entscheidung gekommen war, sei ihm „fraglich“, wie er im Interview mit dem Westdeutschen Rundfunk (WDR) sagte. Vor einigen Wochen habe er Post vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) bekommen, darin sei er über den Wunsch des Verbandes informiert worden. „Ich dachte erst, es ist ein Scherz“, berichtete „Ennatz“ Dietz dem WDR.

Aber die Funktionäre meinten es ernst, und dass der 76-Jährige einen besonderen Auftritt samt besonderer Aufgabe bekommen soll, hat einen Hintergrund. Nachdem die deutsche Nationalmannschaft unter Bundestrainer Helmut Schön 1972 in Schweden Europameister geworden war, holten Dietz und Co. acht Jahre später in Italien erneut den Titel. Dietz war eigentlich Ersatzkapitän hinter Sepp Maier. Doch der Torhüter musste seine Karriere nach einem Unfall an den Nagel hängen.

Das 2:1 im Finale gegen Belgien und den Gewinn des EM-Titels bezeichnet der gebürtige Hammer noch heute als seinen „größten Erfolg“ – obwohl der MSV Duisburg, für den er 394 Pflichtspiele absolvierte, in seiner Karriere die wesentlich größere Bedeutung gehabt haben dürfte. Noch heute schätzen ihn Fans, Spieler und Funktionäre des Regionalligisten, 2002 wurde er Ehrenmitglied. Der Verein stattete ihn und seine Ehefrau außerdem mit einer lebenslangen Dauerkarte aus.

Trotzdem genießt der EM-Titel in seiner Wahrnehmung die größte Wertschätzung: „Ich habe zwölf Jahre beim MSV gespielt. Aber wir waren immer die graue Maus. Wir haben immer am meisten Abstiegskämpfe gehabt.“

Mit Dietz werden Jürgen Klinsmann, Kapitän der deutschen Auswahl beim Triumph in England 1996, und Heidi Beckenbauer, Witwe des Kapitäns von 1972, den Pokal ins Münchner Stadion tragen. Als er begriffen hatte, dass der DFB keinen Scherz machte, sei ihm durch den Kopf gegangen: „Da kriegt man Gänsehaut, wenn man das hört.“