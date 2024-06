Rot-Weiß Oberhausen gibt weiter Gas auf dem Transfermarkt. Nun ist RWO bei Teutonia Ottensen fündig geworden.

Diamant Berisha kehrt nach zwei Jahren bei Teutonia Ottensen in der Regionalliga Nord ins Ruhrgebiet zurück. Der 23 Jahre alte Linksaußen schließt sich Rot-Weiß Oberhausen an, wie die Kleeblätter am Mittwoch, 12. Juni, mitteilten.

"RWO ist ein bekannter Traditionsverein mit einer interessanten Geschichte und vielen Fans. Ich freue mich, nach zwei Jahren im Norden, wieder im Pott zu Hause zu sein. Mein Ziel ist es, eine gute Saison mit dem Verein zu spielen und mich bestmöglich weiterzuentwickeln", freute sich Berisha über seine Rückkehr in den Pott.

Seine erste Station im Seniorenbereich war Germania Ratingen, von wo aus er sich im Sommer 2020 der U23 des FC Schalke 04 anschloss. Für die Königsblauen stand er 58-mal in der Regionalliga West auf dem Feld. Zur Saison 2022/23 zog es den gebürtigen Norweger dann zu Teutonia Ottensen, wo ihm in seiner ersten Saison fünf Tore und fünf Vorlagen in 32 Spielen gelangen. In der abgelaufenen Spielzeit kam Berisha aufgrund einer Knieverletzung nur zu fünf Einsätzen in der Regionalliga Nord, bei denen er fünf Scorerpunkte sammeln konnte.

In Summe stehen also 95 Regionalligaspiele in der Vita Berishas. Dabei erzielte er 16 Tore. "Diamant hatte in der jüngst abgeschlossenen Saison einen starken Start, sich jedoch relativ früh verletzt. Seitdem kämpfte er sich Stück für Stück heran und ist nun voller Tatendrang. Er ist ein Typ Straßenfußballer, der das direkte Duell mit dem Gegenspieler liebt, gut nach hinten arbeitet und das Auge für die Mitspieler hat. Unsere Offensive wird dadurch noch weniger ausrechenbar sein", freute sich Dennis Lichtenwimmer, Sportlicher Leiter von RWO, über den neuesten Zugang.

Berisha ist der nächste Transfer, nachdem RWO erst kürzlich Luca Schlax vorgestellt hatte. Der defensive Mittelfeldspieler wechselt vom FSV Frankfurt zu den Kleeblättern. Schlax durchlief die Jugendmannschaften des 1. FC Köln und schaffte dort zur Saison 2019/20 den Sprung zur zweiten Mannschaft in die Regionalliga West. Genau wie Berisha kennt er die Liga also gut.