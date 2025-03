Am 27. Spieltag der Regionalliga West traf Rot-Weiß Oberhausen auf Fortuna Düsseldorf II. Die Kleeblätter hätten sich einen Sieg verdient gehabt, jedoch endete das Spiel 0:0.

Mit einem torlosen Unentschieden in der Tasche reist die Mannschaft von Rot-Weiß Oberhausen nach dem 27. Spieltag der Regionalliga West nach Hause. Trotz vieler Großchancen, besonders in der zweiten Halbzeit, konnten die Kleeblätter keinen Treffer erzielen und müssen sich somit mit einer Punkteteilung mit der Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf abfinden.

RWO-Trainer Sebastian Gunkel zieht zur ersten Halbzeit ein klares Fazit: "Die erste Halbzeit war sehr zerfahren. Es waren unfassbar viele lange Bälle und sehr große Abstände, dadurch wurden die Laufwege intensiver. Die zweite Hälfte lief dann deutlich besser."

Und das stimmt auch. Im Vergleich zur ersten Hälfte hatte RWO im zweiten Abschnitt deutlich mehr Zug nach vorne und konnte sich einige Chancen erspielen. Düsseldorf hingegen wurde immer zurückhaltender, vermutlich auch, weil die Luft langsam eng wurde.

"Wir hatten ein klares Chancenplus in der zweiten Hälfte. Wir müssen dann eigentlich ein Tor aus den vielen Chancen machen, aber leider haben wir diese nicht genutzt. Grundsätzlich fand ich es gut, dass wir es bis zum Ende versucht haben, den Treffer zu machen, auch wenn es uns leider nicht gelungen ist. Trotzdem war es vom Auftritt und der Leistung in Ordnung", sagt Gunkel mit Blick auf die Mannschaftsleistung in der zweiten Halbzeit.

Auch Kapitän Nico Klaß hätte einen Sieg als verdient empfunden: "Wir hatten teilweise im Minutentakt Chancen und müssen uns einfach belohnen. Ich glaube, aufgrund der zweiten Hälfte, dass wir den Sieg auf jeden Fall verdient hätten."

Klaß nach Verletzung wieder fit - Verletzungssorgen werden trotzdem größer

Im Niederrheinpokal-Halbfinale vergangene Woche gegen Rot-Weiss Essen musste RWO drei Verteidiger verletzungsbedingt auswechseln: Tanju Öztürk, Pierre Fassnacht und Nico Klaß. Letzterer stand trotzdem an diesem Samstag wieder in der Startelf. "Ein bis zwei Tage nach dem Spiel war mein Einsatz für heute noch gefährdet, aber danach ist es relativ schnell besser geworden."

Laut dem Kapitän handelte es sich bei der Verletzung um eine Prellung im Fuß. "Ich habe einen Schlag auf den Fuß bekommen und hatte dann eine Riesen Schwellung, aber die ist jetzt zum Glück raus. Es war eine Prellung, aber alles halb so wild", berichtet der 27-jährige Kapitän der Kleeblätter.

Doch auch, wenn der Kapitän wieder fit ist, reißen die Verletzungssorgen in Oberhausen nicht ab. In der ersten Hälfte musste RWO zweimal verletzungsbedingt wechseln. Moritz Stoppelkamp und Michel Niemeyer hat es diesmal getroffen. "Im Moment müssen wir immer wieder mit Rückschlägen kämpfen. Das tut irgendwann weh und ist nicht ganz so einfach", sagt Klaß zu den verletzungsbedingten Auswechslungen.

Niemeyer musste raus, weil er einen Ball an den Kopf bekommen hat. Stoppelkamp fasste sich bei seiner Auswechslung an den hinteren rechten Oberschenkel. Ob und wie lange die beiden ausfallen, wird sich erst in den nächsten Tagen zeigen.