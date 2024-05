Rot-Weiß Oberhausen hat einen weiteren Neuzugang vermeldet. Ein Torjäger wechselt von einem Essener Oberligisten in die Regionalliga.

Rot-Weiß Oberhausen hat den dritten Neuzugang für die kommende Spielzeit präsentiert. Timur Kesim verstärkt den Regionalligisten von der Lindnerstraße. Der 20 Jahre alte Stürmer wechselt vom ETB Schwarz-Weiß Essen zu RWO. Das vermeldeten die Oberhausener am Mittwochvormittag und machten damit offiziell, was RevierSport bereits berichtet hatte.

"Memo passt exakt in unser Anforderungsprofil. Er hat seine ersten Erfahrungen im Seniorenbereich gemacht, kennt die Regionalliga West aus dem Vorjahr und bringt Potenzial für mehr mit", sagt der Sportliche Leiter Dennis Lichtenwimmer. Was er meint: In jungen Jahren kommt Kesim bereits auf 15 Einsätze in der Regionalliga West.

Drei davon sammelte er als Jugendspieler von Rot-Weiss Essen, als er beim damaligen Viertligisten Profiluft schnuppern durfte. In der Vorsaison spielte Kesim für die SG Wattenscheid 09 in der Regionalliga, RWE hatte ihn dorthin verliehen.

Nach seiner Rückkehr verließ der Angreifer die Hafenstraße endgültig und wechselte zum Stadtnachbarn ETB. Mit einer starken Saison im Trikot der Schwarz-Weißen führt sein Weg nun wieder eine Spielklasse nach oben. In 28 Oberliga-Partien erzielte Kesim 14 Treffer und bereitete sieben weitere Tore vor. Doch nicht nur seine Abschlussstärke gefällt seinem baldigen Arbeitgeber: "Als mobiler Stürmer besitzt er eine Vielzahl an Eigenschaften, die wir in der zukünftigen Spielausrichtung benötigen. Ich bin überzeugt, dass wir viel Freude an ihm haben werden", sagt Lichtenwimmer.

Kesim selbst betont: "Meine Saison in der Oberliga war gut und ich fühle mich bereit, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen. Ich verfolge Rot-Weiß Oberhausen schon länger und der Club ist als Traditionsverein die richtige Adresse, um mich weiterzuentwickeln und zu verbessern. Ich freue mich sehr darauf, in der neuen Saison für so einen großen Verein im Ruhrgebiet auf dem Platz stehen zu können."

Zuvor hatte RWO bereits Leon Kayser (Bergisch Gladbach) und Luca Thissen (VfB Homberg) unter Vertrag genommen.