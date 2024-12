Regionalliga: Nur 202 Einsatzminuten - warum RWO mit diesem Spieler verlängert

Rot-Weiß Oberhausen macht auf einem sicheren Tabellenplatz im oberen Drittel weiter Nägel mit Köpfen und plant fleißig die Zukunft.

Rot-Weiß Oberhausen wollte in dieser Saison frühzeitig in sicheren Gefilden sein, um schon die nächste Serie zu planen. Dieses Vorhaben geht auf.

Und so kann RWO nach der Bekanntgabe der Vertragsverlängerungen im Trainerteam nun auch die erste Vertragsverlängerung für den Kader der kommenden Saison verkünden. Simon Ludwig wird auch in der Saison 2025/26 in den rot-weißen Vereinsfarben auflaufen.

Im Sommer wechselte der Innenverteidiger von Wormatia Worms zu den Kleeblättern. Sein Debüt feierte Ludwig beim 3:2-Heimerfolg über den FC Gütersloh. Zudem stand der erst 21-Jährige auch gegen die Sportfreunde Lotte und den KFC Uerdingen von Beginn an auf dem Feld. Nach einer verletzungsbedingten Pause kämpfte er sich kurz vor dem Jahresende wieder zurück. Insgesamt kam der Rechtsfuß in bisher sieben Partien zum Einsatz. Neben einem Vier-Minuten-Einsatz im Niederrheinpokal kam Ludwig 202 Spielminuten in der Regionalliga zum Einsatz.

Dennis Lichtenwimmer, Sportchef von Rot-Weiß Oberhausen, erklärt die Vertragsverlängerung des Ergänzungsspielers: "Simon hat den Sprung in die Regionalliga meistern und sich schnell an das Niveau anpassen können. Auch wenn er mit zwei Verletzungen länger zu kämpfen hatte, zeigte er in den wichtigen Spielen gegen Uerdingen und Lotte sein Potenzial. Als Charakter passt er super in die Mannschaft und wir freuen uns sehr, dass Simon auch in der kommenden Saison Teil der Kleeblätter sein wird."

"Ich fühle mich sehr wohl im Verein. Das Verhältnis zur Mannschaft, dem Trainerteam und den Fans ist in den letzten Monaten immer weiter gewachsen und es macht einfach Spaß, auf dem Platz zu stehen. RWO ist für mich der richtige Verein, um mich weiterzuentwickeln und ich freue mich auf die Zukunft", sagt Ludwig, der neben Worms und RWO zuvor im Nachwuchsbereich für den 1. FC Kaiserslautern, Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen und FC Rheinsüd Köln aktiv war.