Im letzten Heimspiel des FC Schalke geht es gegen Fortuna Düsseldorf. Kaum Ausfälle, der Dreier gegen Paderborn, vieles spricht für einen selbstbewussten Auftritt des S04.

Am letzten Spieltag war der FC Schalke die erste Mannschaft, die beim SC Paderborn gewinnen konnte. Am Samstag (13 Uhr) will der FC Schalke die zweitbeste Auswärtsmannschaft schlagen, wenn es zum Traditionsduell gegen Fortuna Düsseldorf geht.

Im Vorfeld hat Trainer Kees van Wonderen kaum personelle Probleme. Lediglich Tobias Mohr fällt noch aus, Armin Younes war unter der Woche angeschlagen. Er hatte eine leichte Erkältung, doch am Donnerstag konnte er schon wieder trainieren.

Im Vorfeld der Düsseldorf-Partie äußerte sich van Wonderen auf der Pressekonferenz.

van Wonderen über...

... die Karaman-Ansage vor dem Paderborn-Spiel: "Auch vor anderen Spielen gab es Spieler mit motivierenden Ansagen. Jetzt, da es in der Öffentlichkeit war, wurde es zum großen Thema gemacht."

... die bisher fehlende Konstanz: "Wenn man anfängt zu arbeiten ohne zu wissen, wie die Spieler persönlich sind, muss man einzelne Schritte gehen, ein Fundament erarbeiten. Und die Schritte nach vorn sind seit Wochen da."

... die Knaller gegen Paderborn und Düsseldorf: "Wir freuen uns schon seit Wochen über den Kalender. Wir spielen große Spiele gegen gute Mannschaften. Da wird man herausgefordert, man muss sein Bestes geben und dann zeigen wir auch unser Bestes als Mannschaft. Das sind gute Spiele, aber auch schwere Spiele. Wir steigern uns jede Woche.“

... Lino Tempelmann: "Er war nicht im Kader im letzten Spiel, die U23 hatte ein wichtiges Heimspiel. Es ist wichtig für seinen Rhythmus, dass er spielt. Er hat es gut gemacht, es war gut zu sehen, dass er seine fußballerischen Qualitäten zeigen konnte."

... Youri Mulder, der bis Sommer Sportdirektor der Schalker bleibt: "Ich finde das sehr positiv, ich habe Matthias Tillmann eine Nachricht geschickt, dass die Zusammenarbeit mit uns als Staff und mit Ben sehr gut ist. Er weiß und sieht, was los ist, wenn ein Spieler nicht so glücklich ist. Mit seinem blauen Blut in den Adern weiß er, wie das auf Schalke läuft."

... die Weihnachts-Aktion, wo die Schalker zuletzt viele Fanklubs bundesweit besuchten: "Auch Spieler, die noch nicht lange hier sind, haben gesehen, wie groß Schalke ist. Es ist gut zu sehen und zu hören, was bei den Fans ankommt."

... den Gegner: "Die Zahlen zeigen, wie gefährlich die Fortuna ist. Sie kriegen wenige Gegentore, sind gut organisiert. Es geht immer darum, unser bestes Niveau auf den Platz zu bekommen. Wir wollen unbedingt im letzten Heimspiel drei Punkte hier behalten."

So könnte der FC Schalke gegen Fortuna Düsseldorf spielen

Heekeren - Bulut, Kalas, Kaminski, Murkin - Schallenberg, Seguin - Sylla, Bachmann, Younes - Karaman

Es fehlt: Mohr (Trainingsrückstand)