In Österreich greift ein ehemaliger Schalker nach dem ÖFB-Cup. Nach sieben Tore und sechs Vorlagen in fünf Spielen ist die Trophäe nur noch einen Sieg entfernt.

Donis Avdijaj und der TSV Hartberg spielen eine bemerkenswerte Pokalsaison. Denn während der Alltag in der Liga Abstiegsrunde heißt, steht der TSV im ÖFB-Cup im Finale.

Avdijaj hat großen Anteil daran. Nicht nur, weil er in fünf Spielen sieben Tore und sechs Vorlagen geliefert hat. Sondern weil er im Halbfinale gegen die in der Liga so starke Austria Wien das entscheidende Tor zum 1:0 erzielt hat.

Die Wiener sind Zweiter, punktgleich mit Tabellenführer und Titelverteidiger Sturm Graz. Im Pokal war ihnen das Glück jedoch nicht hold. Avdijaj erzielte in der 54. Minute das Tor des Tages und vergoldete seine Ausbeute der ersten Runden, als er gegen unterklassige Teams zweimal vier Torbeteiligungen pro Spiel gesammelt hatte.

Im Finale wartet nun der Wolfsberger AC: ein weiterer Liga-Rivale. Avdijaj will sich, nach dem türkischen Pokal mit Trabzonspor in der Saison 2019/20, die zweite Trophäe seiner Herren-Karriere ins Regal stellen.

Avdijaj fiel schon in der Schalker Jugend auf

Avdijaj hatte sich im Sommer 2011 der U17 von Schalke 04 angeschlossen und dafür dem VfL Osnabrück den Rücken gekehrt. In der Knappenschmiede machte er mit teils absurden Statistiken auf sich aufmerksam. So erzielte Avdijaj in der Saison 2012/13 unglaubliche 44 Tore in 25 U17-Bundesliga-West-Spielen.

Im Sommer 2014 sollte der Sprung zu den Profis gelingen, doch Avdijaj konnte sich nie durchsetzen. Stattdessen wurde er immer wieder verliehen: An Sturm Graz und Roda Kerkrade, ehe er sich im Sommer 2018 ablösefrei Willem II anschloss. Für die Schalke-Profis stehen unter dem Strich zwölf Spiele und zwei Tore.

Von den Niederlanden aus ging Avdijajs Odyssee weiter: Trabzonspor in der Türkei, Heart of Midlothian in Schottland, FC Emmen in den Niederlanden, AEL Limassol auf Zypern, TSV Hartberg in Österreich, FC Zürich in der Schweiz - und seit August 2023 eben wieder der TSV Hartberg. Da sind die Dienste des Ex-Schalkers einmal mehr gefragt. Er hat in dieser Saison noch kein einziges Pflichtspiel verpasst.