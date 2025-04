Seit 25 Jahren spielt Thomas Müller beim FC Bayern München - nun erhält er keinen neuen Vertrag mehr. Mit emotionalen Worten verkündete er jetzt die Trennung.

Er ist ein absolutes Urgestein des Rekordmeisters, hat in München eine Ära geprägt. Nun setzt der FC Bayern seinen alleinigen Rekordspieler vor die Tür. Dass Thomas Müller selbst überhaupt nicht einverstanden mit der Entscheidung des Klubs ist, wird zwischen den Zeilen deutlich.

"Auch nach all den Jahren habe ich, ungeachtet meiner Spielminuten, immer noch sehr viel Spaß mit den Jungs zusammen auf dem Platz zu stehen und gemeinsam für unsere Farben um Titel zu kämpfen. Diese Rolle hätte ich mir auch im nächsten Jahr gut vorstellen können", schreibt der 35-Jährige, der offensichtlich noch nicht bereit ist, seine Fußballschuhe an den Nagel zu hängen.

"Der Verein hat sich jedoch bewusst dafür entschieden, mit mir keinen neuen Vertrag für die nächste Saison zu verhandeln. Auch wenn dies nicht meinen persönlichen Wünschen entsprach, ist es wichtig, dass der Verein seinen Überzeugungen folgt. Ich respektiere diesen Schritt", fügt er hinzu, nicht einverstanden mit der Entscheidung seines Klubs.

Fehlende Wertschätzung für die absolute Bayern-Legende, die Verkörperung und das Gesicht des Vereins in den letzten Jahren? Immerhin ist Müller alleiniger Rekordspieler des FC Bayern, hält zahlreiche weitere Bestmarken im Verein. Oder haben die Klub-Bosse damit lediglich einen cleveren, aus sportlicher Sicht notwendigen Schritt unternommen? In dieser Spielzeit stand Müller nur in jedem vierten Spiel in der Startelf, erzielte lediglich vier Scorerpunkte in 24 Bundesliga-Partien bei einem üppigen Gehalt.

Das gesamte Statement im Wortlaut:

"Servus Bayern-Fans,

nachdem zuletzt viel über meine Person spekuliert wurde, möchte ich mit diesem Brief an euch die Gelegenheit nutzen, für Klarheit zu sorgen. Auch nach all den Jahren habe ich, ungeachtet meiner Spielminuten, immer noch sehr viel Spaß, mit den Jungs zusammen auf dem Platz zu stehen und gemeinsam für unsere Farben um Titel zu kämpfen. Diese Rolle hätte ich mir auch im nächsten Jahr gut vorstellen können.

Der Verein hat sich jedoch bewusst dafür entschieden, mit mir keinen neuen Vertrag für die nächste Saison zu verhandeln. Auch wenn dies nicht meinen persönlichen Wünschen entsprach, ist es wichtig, dass der Verein seinen Überzeugungen folgt. Ich respektiere diesen Schritt, den sich Vorstand und Aufsichtsrat bestimmt nicht leicht gemacht haben.

Das Hin und Her in der Öffentlichkeit während der vergangenen Wochen und Monate hat mir verständlicherweise nicht gefallen. Hier halte ich es jedoch wie mit meinem Fußballspiel: Das war auch nicht immer von Perfektion geprägt, sondern positiv nach vorne denkend auf die nächste Aktion ausgerichtet. Nach einem Fehlpass gilt es, den Ball mit mannschaftlicher Geschlossenheit zurückzuerobern. Das haben wir in den vergangenen Tagen in vertrauensvollen Gesprächen auch in dieser Sache geschafft.

Ich spüre von allen Beteiligten die Wertschätzung für meine lange Zeit beim @fcbayern und empfinde tiefe Freude, 25 unglaublich intensive Jahre für meinen Herzensverein aufgelaufen zu sein. Durch so viele großartige, gemeinsame Momente werde ich ewig mit dem FC Bayern und mit euch verbunden sein.

Jetzt gilt der volle Fokus unseren sportlichen Saisonzielen. Es wäre ein Traum für mich, die Meisterschale wieder nach Hause zu holen und Ende Mai das ersehnte Finale Dahoam zu erreichen. Dafür werde ich alles geben!

Danke für alles, was war, und für alles, was noch kommt. Immer vorwärts FC Bayern!

Euer Thomas"