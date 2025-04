28. Spieltag in der Regionalliga West: Schalke II muss weiter um den Klassenerhalt bangen, zwei Spiele fanden keinen Sieger.

28. Spieltag in der Regionalliga West - das letzte Fünftel der Saison hat begonnen, wir gehen auf den Endspurt zu. Während an der Spitze alles klar zu sein scheint - auch nach dem Punktverlust beim 1:1-Remis gegen den 1. FC Bocholt wird wohl keiner dem MSV Duisburg die Meisterschaft streitig machen - sind im Keller noch viele Fragen offen.

Einen Rückschlag im Abstiegskampf kassierte der KFC Uerdingen bereits am Freitagabend beim 1:3 gegen die Zweitgarnitur des SC Paderborn. Rot-Weiß Oberhausen schlug mit einer beeindruckenden Leistung die Fortuna aus Köln mit 2:0 und der MSV kam wie erwähnt gegen den 1. FC Bocholt nicht über ein 1:1 hinaus.

Die U23 vom FC Schalke 04 hätte die KFC-Pleite nutzen können. Doch früh gerieten die jungen Schalker ins Hintertreffen. Sandro Reyes erzielte bereits in der 7. Minute die Führung für die Gastgeber. Schalke reagierte unbeeindruckt, hatte in der Folge mehr vom Spiel. Lasogga verfehlte den Kasten nur knapp (9.), ein Treffer war irregulär wegen Abseits (29.), schließlich erlöste ein Elfmeter die Knappen (40.). Yassin Ben Balla verwandelte.

Doch nach dem Seitenwechsel die erneute Führung für den FCG: Jannik Borgmann schädelte das Leder ins Netz, 2:1 (48.). Erneut blieb der Schock aus - Schalke reagierte rasch. Tim Schmidt traf von der Strafraumkante zum 2:2 (54.). In der Schlussphase musste Schalke zu zehnt agieren: Jungprofi Vitalie Becker flog nach einer Rudelbildung mit der Ampelkarte vom Platz (80.). In Überzahl versetzte Luis Frieling die Heimfans schließlich in Ekstase - und erzielte den 3:2-Siegtreffer für die Ostwestfalen (87.). Die schwächste Auswärtsmannschaft der Liga bleib mal wieder punktlos auf fremdem Rasen.

Obwohl der komplette Kader kündigte, ging der 1. FC Düren gegen den Wuppertaler SV tatsächlich mit 1:0 in Führung. Doch die Dürener Rumpfelf wurde vom WSV schließlich doch noch geknackt - am Ende hieß es 4:1. Zum Spielbericht.

Das Duell der beiden Westfalenpokal-Halbfinalisten Sportfreunde Lotte und SV Rödinghausen blieb ohne Sieger. Während der SVR durch Michael Seaton vom Punkt traf (32.), versemmelte Marc Heider seinen Foulelfmeter auf der anderen Seite (74.). Immerhin: Heider legte kurz darauf für Burinyuy Nyuydine vor, der den Ausgleich für Lotte besorgte (81.).

Ebenfalls ohne Sieger endete die Partie zwischen Eintracht Hohkeppel und der Zweitgarnitur von Fortuna Düsseldorf auf der Dürener Westkampfbahn. Nach 90 Minuten blieben Tore Fehlanzeige - damit belegt Hohkeppel aktuell den ersten Abstiegsplatz.