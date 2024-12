Rot-Weiss Essen muss weiterhin auf einen Defensivmann verzichten. Dabei stand er eigentlich kurz vor der Rückkehr. In der Offensive bahnen sich Veränderungen an.

Bittere Neuigkeiten für Rot-Weiss Essen und Ekin Celebi. Wie der Drittligist am Freitag bekannt gab, hat der 24-Jährige einen Rückschlag erlitten und wird erneut langfristig ausfallen.

Der Außenverteidiger, der aufgrund einer Muskelverletzung seit dem 24. August 2024 nicht mehr mitwirken konnte, war eigentlich auf einem guten Weg Richtung Comeback. Sogar am Mannschaftstraining konnte Celebi wieder teilnehmen. Ein Tag vor der Ankunft von Neu-Trainer Uwe Koschinat erlitt der frühere DFB-U19-Nationalspieler nun eine Reruptur im Muskelsehnenbereich des hinteren Oberschenkels.

Wie RWE mitteilte, wird Celebi voraussichtlich bis Mitte März 2025 ausfallen. Über die Möglichkeit einer Operation wird in Kürze entschieden.

"Es tut mir sehr, sehr leid für den Spieler, weil er eine harte Leidenszeit hinter sich hat", sagte der Coach vor dem Auswärtsspiel gegen den VfL Osnabrück am Sonntag (16.30 Uhr, live im RS-Ticker).

Ich habe ein klares Bild von der Idee, wie wir in der Offensive spielen wollen Uwe Koschinat

Bessere Nachrichten gab es vor dem Einstand Koschinats dagegen von einem anderen Rekonvaleszenten.

Moussa Doumbouya, nach Leistenoperation in dieser Saison noch ohne Einsatz, konnte die gesamte Trainingswoche mitmachen und wird zum Spieltagskader gehören. Ebenfalls mit nach Osnabrück reisen werden die wiedergenesenen Lucas Brumme und Leonardo Vonic - auch Torben Müsel kann sich Hoffnungen machen, sofern er das Abschlusstraining am Samstag übersteht.

Wie genau die Offensive gegen Osnabrück nun aussehen wird, wollte Koschinat nicht sagen. Nur so viel: "Ich habe ein klares Bild von der Idee, wie wir in der Offensive spielen wollen. Das war auch der größte Teilbereich der Veränderung, die ich in die Wege leiten möchte. Das habe ich klar kommuniziert. Es versteht sich von selbst, dass ich da nicht zu sehr ins Detail gehen möchte." Der Gegner soll im Unklaren bleiben.

Eines steht allerdings fest, für Doumbouya kommt ein Starteinsatz zu früh. "Nach einer langen Leidenszeit war es die erste vollständige Trainingswoche. Aber ich bin sehr froh, dass ich einen Spieler mit dieser physischen Qualität in der Hinterhand habe. Aber es wäre sicherlich viel zu früh, ihn von Anfang an in die Wettkampfsituation zu bringen."

Ausfallen werden neben Celebi und den gesperrten Tobias Kraulich (Rotsperre) und José-Enrique Ríos Alonso (Gelbsperre), weiterhin Manuel Wintzheimer und Nils Kaiser.