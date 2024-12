Im Januar begeben sich einige Drittligisten ins Winter-Trainingslager in die Türkei. So auch Rot-Weiss Essen und Dynamo Dresden. Sie werden im gleichen Hotel wohnen.

Seit Wochen ist bekannt, dass Rot-Weiss Essen im türkischen Lara unweit der Stadt Antalya sein Winter-Trainingslager beziehen wird. Vom 6. bis zum 12. Januar geht es für den abstiegsbedrohten Drittligisten mit seinem neuen Trainer Uwe Koschinat an die türkische Riviera. Das Hotel: "Concorde De Luxe Resort".

Und, siehe da: RWE wird auf einen alten Bekannten treffen. Denn auch Liga-Konkurrent und Aufstiegsaspirant Dynamo Dresden wird im Concorde-Hotel residieren - und das im gleichen Zeitraum - vom 6. bis zum 12. Januar 2025.

"Dieser Zufall freut mich sehr, weil ich die Jungs alle wiedersehe und wir uns vielleicht in der trainingsfreien Zeit bei einem Käffchen zum Backgammon wiederfinden", erklärt Dynamos Mittelfeld-Regisseur Vinko Sapina gegenüber RevierSport.

Sapina - 32 Spiele, vier Tore, drei Vorlagen für RWE - war in der Saison 2023/2024 noch Kapitän von Rot-Weiss Essen und wechselte dann im vergangenen Sommer für rund 250.000 Euro in die sächsische Hauptstadt. Der 29-jährige Sechser spielt in Dresden unter Trainer Thomas Stamm eine gute Saison und verpasste nur zwei von 17 Spielen. Er kommt auf einen Treffer und zwei Vorlagen sowie eine Einsatzzeit von 1133 Spielminuten.

Nach der Rückkehr aus der Türkei nach Essen und Dresden bleiben Rot-Weiss und Dynamo noch eine Woche Vorbereitungszeit auf das erste Pflichtspiel des neuen Jahres 2025.

Am Sonntag, dem 19. Januar, empfangen die Schwarz-Gelben den FC Viktoria Köln. Anstoß im Rudolf-Harbig-Stadion ist dann um 13.30 Uhr. Am gleichen Tag, aber erst um 16.30 Uhr, gastiert Weiss Essen zum West-Schlager bei Alemannia Aachen.

Diese NRW-Zweit-, Dritt- und Viertligisten sind im Januar auch in der Türkei zugegen:

Schalke

3. bis 10. Januar in Belek

Rot-Weiss Essen

6. bis 12. Januar in Lara

Rot-Weiß Oberhausen

7. bis 13. Januar in Side

SC Verl

4. bis 8. Januar in Side

Viktoria Köln

4. bis 11. Januar in Belek

Alemannia Aachen

2. bis 11. Januar in Belek

Wuppertaler SV

13. bis 19. Januar in Side