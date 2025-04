3. Liga: Dresden mit 6800 Fans nach Hannover, Rostock-Resttickets für Essen

Dresden und Rostock füllen die Gästekurven in der 3. Liga. Und Dynamo Dresden hat zum ersten Mal Grundbesitz, ein Meilenstein für den Drittliga-Spitzenreiter.

Am letzten Spieltag gab es einen neuen Spieltags-Zuschauerrekord in der 3. Liga. Laut des Verbandes sind am Wochenende 150.413 Fans zu den Partien des 30. Spieltags in die Stadien geströmt.

Treiber an diesem Wochenende waren die Partien in Dresden, Rostock, Bielefeld, Mannheim, Cottbus und Osnabrück. Zum Spiel Dresden - Wehen kamen 30.267 Besucher. Rostock - Saarbrücken ging vor 25.313 Zuschauern über die Bühne. Bielefeld - Hannover II sahen 23.591 Zuschauer, Mannheim - BVB II aufgrund einer Freikarten-Aktion 19.507 Besucher, 18.772 Fans sahen Cottbus - Aue und Osnabrück - 1860 München zählte 15.741 Zuschauer.

Und auch an den letzten acht Spieltagen werden die Stadien - inklusive vieler Gästekurven voll. Zum Beispiel am Sonntag in Essen, wo RWE (19:30 Uhr) auf Hansa Rostock trifft.

Fast 2000 Fans begleiten Hansa, mehr wären möglich gewesen, wenn Rostock auch Sitzplätze bekommen hätte. Restkarten werden in Rostock am Mittwoch verkauft, dann wird es hier wohl heißen: Die Gästekurve in Essen ist voll.

Eine ganze Gästekurve füllen auch die Anhänger von Dynamo Dresden in Hannover. Am Freitag (4. April, 19 Uhr) werden fast 7000 Dynamo-Fans nach Hannover fahren, wenn die Mannschaft im Aufstiegsrennen vorlegen kann.

Die Dresdner twitterten: "Ihr seid der Wahnsinn! Der Gästeblock für das Auswärtsspiel in Hannover ist restlos ausverkauft. Wir fahren mit 6.800 Schwarz-Gelben nach Niedersachsen. Es wird keine Tageskasse geben. Auch für das Auswärtsspiel in Saarbrücken ist das Gäste-Kontingent vergriffen."

Nicht die einzige gute Nachricht in diesen Tagen für Dynamo Dresden. Denn der Klub ist seit dem 1. April 2025 rechtlicher sowie faktischer Eigentümer der AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie - dem Trainingsgelände des Vereins.

Das ursprüngliche Mietkaufverhältnis der Vertragspartner, welches noch bis ins Jahr 2045 gelaufen wäre, wurde somit aufgehoben, was in den kommenden Jahren eine wirtschaftliche Entlastung in Millionenhöhe für die Sportgemeinschaft bedeutet.

„Dieser Tag stellt einen ganz besonderen Moment für unseren Verein dar, der nun zum ersten Mal in seiner Historie über eigenen Grund und Boden verfügt. Neben dem erheblichen finanziellen Vorteil, den der vorzeitige Kauf mit sich bringt, wurde mit dieser Anlage in Steine investiert, die durch die fantastischen Rahmenbedingungen auf Bundesliga-Niveau langfristig eine optimale sportliche Entwicklung ermöglichen. Einen großen Dank möchten wir an dieser Stelle an die DGI für die sehr offenen sowie vertrauensvollen Gespräche richten. Mit dem Kauf erhält unsere SGD ein Fundament, was Sicherheit gibt“, erklärt David Fischer, Geschäftsführer Kommunikation in Dresden.

Fischers Zusatz: „Das Trainingszentrum ist ein elementarer Baustein für den sportlichen Erfolg unserer Mannschaften. Hierbei gilt unser Dank der Landeshauptstadt Dresden, dem Freistaat Sachsen sowie Ralf Gabriel und Ralf Minge, aber auch allen weiteren Unterstützern, die mit viel Engagement und Einsatz die Planung und den Bau der Immobilie mit ihrer hervorragenden Ausstattung überhaupt erst möglich gemacht haben.“