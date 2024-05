Der VfL Bochum kämpft gegen Fortuna Düsseldorf um den Klassenerhalt. So schauen Bundesliga-Fans auf die Relegation.

Geht es nach der Historie, muss sich der VfL Bochum vor der Relegation gegen Fortuna Düsseldorf kaum Sorgen machen. Seit der Wiedereinführung der Entscheidungsspiele im Jahr 2009 setzte sich nur dreimal der klassentiefere Verein durch. Das soll aus VfL-Sicht natürlich auch in diesem Jahr der Fall sein. Im Hinspiel am Donnerstag (20.30 Uhr, RS-Liveticker) wollen die Bochumer im Heimspiel den Grundstein dafür legen.

Fans der Bundesliga sehen allerdings den Herausforderer aus Düsseldorf in der Pole-Position. An einer repräsentativen Umfrage des Portals Bundesliga-Barometer beteiligten sich 6397 Fans der 18 deutschen Erstliga-Klubs. Und 62,6 Prozent von ihnen rechnen damit, dass die Fortuna sich in der Relegation durchsetzt.

Zieht man ausschließlich die Antworten der VfL-Fans heran, fällt das Ergebnis wenig überraschend anders aus. 77,1 Prozent der Bochumer Anhänger glauben trotz der unruhigen Lage an der Castroper Straße daran, dass ihr Klub sich noch retten kann.

Etwas mehr als die Hälfte der VfL-Fans spricht sich zudem für den vor 15 Jahren wieder ins Leben gerufenen Relegations-Modus aus (54,2 Prozent). Bei den Anhängern aller Vereine fällt die Zustimmung noch breiter aus (65,6 Prozent).

Und obgleich die Mehrheit der knapp 6400 Teilnehmer damit rechnet, dass Fortuna Düsseldorf nach dem Rückspiel am Montagabend (20.30 Uhr, RS-Liveticker) den Aufstieg bejubeln darf: Etwas mehr als die Hälfte der Befragten würde eine Bundesliga mit dem VfL vorziehen. 54,4 Prozent von ihnen sähe lieber Bochum als Düsseldorf im Teilnehmerfeld der kommenden Spielzeit.

Und was denken die RevierSport-User? An unserer Umfrage zur Relegation haben sich bislang 7201 Nutzer beteiligt (Stand Mittwoch, 11.45 Uhr). Auch sie sehen Düsseldorf im Vorteil. 54 Prozent der Teilnehmer erwarten, dass der VfL Bochum wieder in die 2. Bundesliga absteigt.