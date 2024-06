Die letzte Entscheidung in der Oberliga Niederrhein ist gefallen. Die DJK Adler Union Frintrop steht als dritter Absteiger fest.

Der 34. Spieltag in der Oberliga Niederrhein stand ganz im Zeichen der letzten Entscheidungen. Während an der Tabellenspitze schon alles klar war, ging es noch darum, den verbleibenden Abstiegsplatz auszuspielen. Der SV Straelen und die Sportfreunde Hamborn standen bereits als Absteiger fest.

Die schlechtesten Karten hielt der TSV Meerbusch in den Händen. Nur ein Sieg gegen den VfB Hilden und zugleich Schützenhilfe des TVD Velbert beim Mülheimer FC 97 hätte noch zum Klassenerhalt führen können.

Doch spätestens zur Halbzeit hatten erstmal alle Rechenspiele ein vorzeitiges Ende gefunden. Meerbuschs direkter Konkurrent, der Mülheimer FC 97, ging gegen TVD Velbert in Führung. Indes musste der TSV das 0:1 gegen Hilden schlucken. Als dann Ahmet-Malik Uzun das 2:0 für den MFC erzielte (65.), schien die Messe gelesen.

Doch dann wurde es doch noch einmal spannend. Mohamed Yassin Benslaiman Benktik glich für den TSV aus (79.). Die Chancen, das Spiel noch umzubiegen, boten sich. Und wurden schließlich auch genutzt: Daniel Hoff erzielte das 2:1 (90.+5) und sorgte so für den Last-Minute-Klassenerhalt der Meerbuscher. Da war es auch egal, dass der MFC noch auf 3:0 erhöhte.

Wo in Meerbusch die Freude groß war, gab es bei der DJK Adler Union Frintrop nur Enttäuschung. Zum Zuschauen am letzten Spieltag verdammt, stiegen sie ab.

Die übrigen Partien boten weniger Dramatik, standen eher im Zeichen von Spieler-Abschieden. Der ETB SW Essen erledigte seine Aufgabe gegen den 1. FC Kleve souverän mit 2:0.

Germania Ratingen und der SC St. Tönis trennten sich mit 2:2, nachdem die Germania noch mit 2:0 in Führung gegangen war.

Die SpVg Schonnebeck zeigte sich am Schetters Busch noch einmal in Torlaune. Gegen den schon feststehenden Absteiger Hamborn 07 setzten sie sich mit 4:1 durch. Dadurch schoben sich die Schwalben in der Tabelle sogar noch auf Platz zwei vor.

Denn die Aufstiegsfeier des KFC Uerdingen erhielt einen kleinen Dämpfer. Die Krefelder mussten sich im letzten Saisonspiel beim FC Büderich mit 0:1 geschlagen geben.

Die Ergebnisse in der Übersicht TSV Meerbusch – VfB Hilden 2:1 (0:1) ETB SW Essen – 1. FC Kleve 2:0 (1:0) Mülheimer FC 97 – TVD Velbert 3:0 (1:0) Germania Ratingen – SC St. Tönis 2:2 (2:1) SpVg Schonnebeck – SF Hamborn 07 4:1 (1:1) FC Büderich – KFC Uerdingen 1:0 (1:0) SV Sonsbeck – Union Nettetal 2:0 (2:0) SF Baumberg – VfB Homberg 3:1 (0:1)

Bereits am Samstag hatte sich Meister Sportfreunde Baumberg mit einem 3:1 gegen den VfB Homberg von seinen Fans in die Sommerpause verabschiedet.

Der SV Sonsbeck tat es ihnen gleich und gewann sein letztes Heimspiel der Saison mit 2:0 gegen Union Nettetal.