KFC Uerdingen: Endgültiges Aus droht! Bis zum 4. April muss frisches Geld her

Rund um den KFC Uerdingen herrscht einfach keine Ruhe ein. Eigentlich war noch vor wenigen Stunden alles klar: Der KFC wird die Saison zu Ende spielen. Nun droht wieder das Aus.

Diese Nachricht, die am späten Dienstagabend von der "Rheinischen Post" veröffentlicht wurde, kam bei den Fans des KFC Uerdingen wohl wie ein schlechter April-Scherz an.

"Damit das nächste Spiel am 4. April 2025 in Paderborn stattfinden und der Spielbetrieb darüber hinaus bis zum Saisonende fortgeführt werden kann, sind weiterhin dringend Finanzmittel erforderlich. Der Insolvenzverwalter ist darüber informiert, dass entsprechende vereinsseitige Bemühungen noch laufen. Es ist nun abzuwarten, ob die mehrfach mündlich zugesagten Gelder rechtzeitig und in voller Höhe auf dem Konto des Insolvenzverwalters vorliegen. Sollten diese nicht im Laufe dieser Woche eingehen, wird der Insolvenzverwalter den Geschäfts- und Spielbetrieb des KFC Uerdingen 05 e.V. einstellen müssen. Die Verantwortlichen wurden bereits darüber informiert", so heißt es in einer Mitteilung der Kanzlei Voigt Salus, in der KFC-Insolvenzverwalter Thomas Ellrich beschäftigt ist.

Heißt: Sollte der KFC Uerdingen bis zum Freitag, 4. April, kein frisches Geld in bis dato unbekannter sechsstelliger Höhe - aufbringen, dann wird wohl der sofortige Rückzug vom Spielbetrieb beschlossen. Laut der "RP" ist sogar die Einstellung des Geschäfts- und Spielbetriebs möglich.

Dabei wurde erst am Dienstag, 1. April, das Insolvenzverfahren offiziell eröffnet.

Der vorläufige Insolvenzverwalter Ellrich wurde auch zum offiziellen Insolvenzverwalter bestellt.

In einer Mitteilung hieß es: "Die Gläubiger werden aufgefordert, dem Insolvenzverwalter unverzüglich mitzuteilen, welche Sicherungsrechte sie an beweglichen Sachen oder an Rechten des Schuldners in Anspruch nehmen. Der Gegenstand, an dem das Sicherungsrecht beansprucht wird, die Art und der Entstehungsgrund des Sicherungsrechts sowie die gesicherte Forderung sind zu bezeichnen. Wer diese Mitteilungen schuldhaft unterlässt oder verzögert, haftet für den daraus entstehenden Schaden (§ 28 Abs. 2 InsO). Wer Verpflichtungen gegenüber dem Schuldner hat, wird aufgefordert, nicht mehr an diesen zu leisten, sondern nur noch an den Insolvenzverwalter:"

Doch nun beginnt wieder das Bangen um die Zukunft der Saison und des Vereins.