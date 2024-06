3. Liga: 13 Tore, 13 Vorlagen - Wehen Wiesbaden holt Stürmer aus der Regionalliga

Der SV Wehen Wiesbaden rüstet sich für die Mission sofortiger Wiederaufstieg. Ein torgefährlicher Stürmer kommt aus der Regionalliga.

Der SV Wehen Wiesbaden stellt sich nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga personell neu auf - auch mit einem neuen Stürmer. Dieser soll den SVWW im Bestfall sofort wieder in die 2. Liga zurückschießen.

Dass Ole Wohlers Tore schießen kann, bewies er zuletzt im Trikot des Nord-Regionalligisten FC Teutonia 05 Ottensen. Der 1,82 Meter große Angreifer erzielte in der abgelaufenen Saison in insgesamt 36 Pflichtspieleinsätzen 13 Tore und konnte zudem mit 13 Assists auf sich aufmerksam machen.

"Mit Ole gewinnen wir einen dynamischen und wendigen Offensivspieler, der immer wieder den direkten Weg zum Tor sucht. Er verfügt zudem über eine gute Schusstechnik und strahlt damit insbesondere bei Standards eine große Gefahr aus", sagt Nico Schäfer, Geschäftsführer der Wiesbadener. "Er hat sich in der abgelaufenen Spielzeit hervorragend entwickelt und passt in das von uns gesuchte Profil. Wir sind sehr froh, dass Ole künftig für den SVWW auflaufen wird."

Wohlers wurde in der Jugend des Hamburger SV ausgebildet und war im Sommer 2019 zu Altona 93 gewechselt. Seit Juli 2022 ging der gebürtige Hamburger für Teutonia 05 auf Torejagd. Ab dem 1. Juli steht er in Wiesbaden unter Vertrag.

"Ich hatte von Beginn an ein sehr gutes Gefühl bei meinem Wechsel, da mir in den Gesprächen mit den Verantwortlichen eine große Ehrlichkeit und Offenheit entgegengebracht wurde", meint Wohlers. "In den letzten Jahren habe ich den Verein, unter anderem durch die Aufstiegsspiele in die 2. Bundesliga, sehr positiv wahrgenommen und natürlich ist es auch mein persönliches Ziel, mit dem Verein wieder aufzusteigen. Ich bin äußerst dankbar für die Chance, mich hier im Profifußball weiter etablieren zu dürfen und den nächsten Schritt gehen zu können."

Nach den beiden Offensivspielern Tarik Gözüsirin (VfB Lübeck) und Ivan Franjic (Würzburger Kickers) ist Wohlers Wiesbadens Zugang Nummer drei für die Drittliga-Saison 2024/2025.