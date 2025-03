29. Spieltag der 3. Liga: Ein Derby in Osnabrück, kein Sieger in Dortmund, viele Tore in Verl und Hannover.

Bereits am Freitagabend (14. März) setzte VfB Stuttgart II mit einem Auswärtssieg beim Tabellenzweiten 1. FC Saarbrücken ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz im Kampf um den Klassenerhalt, bezwang die Saarländer entgegen aller Erwartungen mit 2:0.

Stuttgarts Sieg steigerte natürlich auch den Druck auf Rot-Weiss Essen. Essen empfing derweil niemand Geringeres als den Tabellenführer Dynamo Dresden vor ausverkauftem Haus. Nach einem engagierten Auftritt steht ein 1:1 zu Buche - und viele Fragezeichen nach fragwürdiger Schiri-Entscheidung.

Um wichtige Punkte im Kampf um den Ligaverbleib kämpfte auch die Zweitgarnitur von Borussia Dortmund. Doch die Jungborussen zeigten gegen Viktoria Köln keine starke Leistung - nach einer dürftigen, torlosen ersten Halbzeit brachte Viktoria-Torjäger Lex-Tyger Lobinger die Domstädter in Front (51.). Die Schlussoffensive der BVB-U23 wurde aber belohnt: Mit seinem Ausgleichstreffer sorgte Kjell Wätjen (80.) für eine offene, heiße Schlussphase, die ohne weitere Treffer endete. Eine Punkteteilung, mit der niemandem geholfen ist.

Das Duell der Tabellennachbarn SC Verl und FC Ingolstadt begann furios: Bereits nach wenigen Minuten brachte Berkan Taz die Heimmannschaft aus Verl vom Punkt aus in Führung (8.), doch die Schanzer schüttelten sich nur kurz, glichen per Kopfball von Simon Lorenz aus (16.) und drehten kurz darauf die Partie sehenswert durch einen Volley von der Strafraumkante durch Sebastian Gronning (23.). Auch in Hälfte zwei setzte Ingolstadt seine starke Vorstellung fort, ein Eigentor von Timur Gayret (64.) sorgte für das 3:1 der Schanzer, Deniz Zeitler machte in der 70. Minute mit seinem Treffer zum 4:1 endgültig den Deckel drauf. Ingolstadt ist wieder drin im Aufstiegsrennen.

An der Bremer Brücke empfing der VfL Osnabrück die Arminia Bielefeld zum Lokalderby. Die Gäste aus Ostwestfalen erwischten den besseren Start, gingen nach einem Eckball in Person von Stefano Russo mit 1:0 in Führung (14.). Ein Ausgleich wäre in der Folge sicherlich verdient gewesen, doch Bielefeld rettete die Führung über die Zeit und krönt sich damit zum Derbysieger.

Ein Lebenszeichen im Abstiegskampf sendete die Zweitvertretung von Hannover 96. Durch einen Doppelschlag (54., 58.) ging 96 gegen die favorisierten Gäste vom SV Wehen Wiesbaden mit 2:0 in Front, erhöhte kurz darauf sogar auf 3:0 (64.). Doch darauf antwortete Wiesbaden postwendend - und verkürze auf 1:3 (66.). Agrafiotis Anschlusstreffer zum 2:3 in der 86. Minute sorgte nochmal für Spannung - er hätte sogar noch ausgleichen können, vergab in der 90. Minuten jedoch die Riesenchance aus kurzer Distanz.

Komplettiert wird der 29. Spieltag am Sonntag (16. März), wenn der SV Sandhausen zunächst Top-Team Energie Cottbus zum Tanz bittet (13:30 Uhr), ehe Erzgebirge Aue den abstiegsbedrohten SV Waldhof Mannheim empfängt (16:30 Uhr). Die letzte Partie steigt am Aachener Tivoli - dort kämpft die Alemannia gegen Hansa Rostock um wichtige Punkte für den Klassenerhalt.