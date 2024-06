Schalke: S04 gibt Partnerschaft mit internationalem Klub bekannt

Der FC Schalke 04 geht neue Wege. Im Zuge der sportlichen Neuausrichtung wird der FC Schalke 04 ab sofort mit internationalen Partnervereinen zusammenarbeiten.

Ziel ist es, jungen Potenzialspielern, für die der Sprung ins Profiteam in diesem Moment noch zu groß ist, Spielpraxis auf einem entsprechenden Niveau anbieten und so die individuelle Entwicklung dieser Talente vorantreiben zu können. Darüber hinaus profitieren die Partner und S04 vom inhaltlichen Austausch und dem gemeinsamen Netzwerk.

Mit dem niederländischen Zweitligisten VVV Venlo ist die erste Kooperation bereits vertraglich vereinbart. Von der Zusammenarbeit sollen alle Seiten profitieren. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit VVV Venlo den ersten Partnerverein für unser Projekt gewinnen konnten. Wir haben uns intensiv mit Venlo ausgetauscht und sind der Überzeugung, dass wir beim Blick auf Werte und Ziele der Ausbildung junger Spieler viele Überschneidungen haben", ordnet Ben Manga, Direktor Kaderplanung, Scouting und Knappenschmiede, ein.

"Uns ist es wichtig, die Ausbildung unserer Talente ganzheitlich zu betrachten und ihnen Möglichkeiten zu bieten, sich bestmöglich zu entwickeln, ehe sie bei uns den Sprung in die Lizenzmannschaft schaffen. Partnervereine wie Venlo profitieren wiederum von der exzellenten Ausbildung in der Knappenschmiede." Darüber hinaus wird es einen inhaltlichen Austausch der Vereinsverantwortlichen in verschiedenen Bereichen, beispielsweise Scouting, geben.

VVV Venlos Sportdirektor Marc van Hintum sagt: "Wir sind sehr stolz auf die Kooperation mit dem FC Schalke 04, von der beide Seiten profitieren werden. Wir freuen uns auf die Spieler, die unseren Kader verstärken werden und die wir bei uns unter professionellen Bedingungen weiterentwickeln können. Seit Jahren pflegen wir bereits einen sehr guten Austausch der Vereine untereinander, den wir nun noch einmal auf ein neues Niveau heben."

"Uns liegt das Projekt Partnervereine seit längerem am Herzen, weil wir strategisches Potenzial in der Schnittstelle Nachwuchs und Lizenz sehen. Ziel ist es, talentierte Spieler aus unseren Reihen mit einem Lizenzvertrag auszustatten und dafür zu sorgen, dass sie bei unseren Partnervereinen möglichst viel Spielpraxis sammeln können. Wir sind froh und glücklich, nun von der Planung in die Umsetzung zu kommen und so einen wichtigen Schritt im Bereich der Kaderwertentwicklung gehen zu können", sagt Matthias Tillmann, Vorstandsvorsitzender des S04, und kündigt an: "Weitere Partnervereine werden folgen, die Gespräche dazu laufen seit geraumer Zeit."