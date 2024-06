In der Bezirksliga Staffel 2 am Niederrhein ging es sehr eng her. Am Ende musste sich der 1. FC Wülfrath mit der Vize-Meisterschaft begnügen.

Dem 1. FC Wülfrath wurde nach 32 Spieltagen nur ein Punkt Rückstand auf Meister SSV Bergisch Born zum Verhängnis. Ansonsten hätten die Bergischen den Wiederaufstieg in die Landesliga perfekt gemacht. So muss Wülfrath um Klubchef Michael Massenberg zur neuen Saison 2024/2025 einen nächsten Anlauf nehmen. Auch mit neuen Spielern.

Mit Luke Jahnke kommt ein 19-jähriger Defensivspieler zum Erbacher Berg. Jahnke kam letztes Jahr aus der A-Jugend der SSVg Velbert und schloss sich dem Cronenberger SC an. Dort sammelte er im Landesliga-Team die ersten Erfahrungen im Seniorenbereich und konnte bei seinen Einsätzen überzeugen.

"Mit Luke investieren wir auch ein Stück weit in die Zukunft. Ich kenne Luke aus seiner A-Jugendzeit bei der SSVg Velbert, wo er auch Kapitän war. Gerne hätten wir ihn bereits im Sommer 2023 zu uns geholt. Umso mehr freut es uns, dass er sich nun doch für uns entschieden hat und unseren Weg und Projekt unterstützt. Mit seiner Ausbildung und Potential sind wir davon überzeugt, dass Luke ein fester Bestandteil des Teams wird", sagt Wülfrath-Trainer Joscha Weber.

Und auch der FSV Vohwinkel, Tabellendritter am Ende in der Bezirksliga Staffel 2, verstärkt noch einmal seinen Kader zur neuen Spielzeit.

FSV Vohwinkel: Die Füchse begrüßen einen Rückkehrer zurück

Mit Dino Salkovic kann der FSV Vohwinkel einen Rückkehrer für die Saison 2024/2025 präsentieren. Der Linksfuß wechselt vom Bezirksligisten TSV Eller zurück zu den Füchsen.

Bereits von Sommer 2020 bis Sommer 2023 spielte Salkovic für den FSV Vohwinkel und hatte vor allem in der Saison 2021/22 großen Anteil am Klassenerhalt der Füchse in der Landesliga. In der Saison 2022/23 ist er dann auf Grund eines Mittelfußbruchs lange ausgefallen und entschied sich dann vor der aktuellen Saison zu einem Wechsel nach Wülfrath. In der Winterpause der laufenden Saison wechselte er zum TSV Eller nach Düsseldorf und verpasste dort nur knapp den Aufstieg in die Landesliga. Nun findet Salkovic, der auch in Wuppertal-Vohwinkel wohnt, den Weg zurück in die Lüntenbeck.

"Dino hatte keinen glücklichen Abgang aus Vohwinkel und sein Wechsel nach Wülfrath, trotz Zusage beim FSV, war nicht korrekt. Das hat er in Wülfrath schnell gemerkt. Nach langen Gesprächen, auch mit der Mannschaft, haben wir uns dazu entschieden, ihm eine zweite Chance zu geben. Dino ist ein guter Junge, der mit seinem linken Fuß unsere Optionen sowohl in der Defensive als auch in der Offensive noch einmal verstärkt. Vor allem ist er aber ein Spieler, der mit Mentalität und Einsatz immer alles in die Waageschale wirft. Von daher freuen wir uns über seine Rückkehr und wir sind uns sehr sicher, dass er diese Chance auch nutzen wird", erklärt Christian Bialke, Sportchef des FSV Vohwinkel.