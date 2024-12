Der 1. FC Wülfrath ist in den letzten Wochen einige Mal auf dem Transfermarkt aktiv gewesen. Einen Tag nach Weihnachten stellten die Bergischen den nächsten Zugang vor.

Nach Amin Ouahaalou (Sportfreunde Niederwenigern) und Ahmad Jafari (zuletzt ohne Klub) hat der 1. FC Wülfrath den nächsten Spieler vorgestellt.

Alexander Fagasinski, der erst jüngst seinen Vertrag beim SV Schermbeck auflöste, verstärkt ab sofort den 1. FC Wülfrath. Der Ex-Profi bringt als vielseitiger Defensivspieler jede Menge Erfahrung mit.

Der 30-Jährige genoss seine fußballerische Ausbildung in der Knappenschmiede des FC Schalke 04. Seine starken Leistungen in der Jugend wurden zudem mit Berufungen in die deutsche U15-Nationalmannschaft belohnt, in der er sogar internationale Erfahrung sammelte.

In seiner bisherigen Karriere absolvierte Fagasinski insgesamt 31 Spiele in der Regionalliga West, unter anderem für die Zweitvertretungen des FC Schalke 04 und des VfL Bochum sowie für die SSVg Velbert. Hinzu kommen 105 Einsätze in der Oberliga, zuletzt für den TVD Velbert und den SV Schermbeck.

"Schon während der Gespräche mit Alexander wurde klar, dass er voller Motivation ist und seine Erfahrung sowie Führungsqualitäten einbringen möchte, um unsere Ziele zu verwirklichen. Seine professionelle Einstellung und sein Teamgeist machen ihn zu einer wichtigen Verstärkung für unsere Mannschaft", erklärt Michaela Massenberg.

Die zweite Vorsitzende des Tabellenzweiten der Bezirksliga Gruppe 2 am Niederrhein ergänzt: "Man sieht, dass der 1. FC Wülfrath wieder eine Strahlkraft in unserer Region ist, egal ob im Jugend-oder Seniorenbereich und wir wieder die Möglichkeit haben mit unserer Arbeit solche Spieler wie Alex für uns zugewinnen. Und auch da weichen wir nicht von unserem Weg, dass wir Jungs aus unserer Region holen. Alex wohnt Grenze Velbert und kennt viele Spieler unserer Mannschaft."

Trainer und Sportchef Joscha Weber zeigt sich auch mit dem Zuwachs zufrieden: "Dass sich Alex trotz anderer Optionen für uns entschieden hat, ist ein klares Zeichen dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Alex verstärkt uns nochmals enorm um unsere Ziele für die anstehende Rückrunde zu erreichen."