Der 1. FC Wülfrath ist auf dem besten Weg zurück in die Landesliga. Nun verstärkten sich die Bergischen noch einmal - und das recht prominent.

Am vergangenen Spieltag stieg das Spitzenspiel der Bezirksliga Gruppe 2 am Niederrhein in Mettmann. Der heimische ASV, Tabellendritter, empfing Spitzenreiter 1. FC Wülfrath. 300 Zuschauer waren gekommen und sahen einen 2:0-Auswärtssieg für Wülfrath. Giuseppe Raudino (3.) und Maximilian Eisenbach (78.) erzielten die Tore für die Gäste.

Und: Mit Ahmad Jafari war auch ein Spieler dabei, den der 1. FC Wülfrath erst kürzlich verpflichtet hatte. "Gleich in seinem ersten Spiel gegen den ASV Mettmann überzeugte Ahmad mit einer starken Leistung und zeigte, warum er eine wertvolle Verstärkung für unser Team ist. Mit seiner Qualität und Erfahrung wird er unserer Mannschaft neue Impulse geben – sowohl sportlich als auch menschlich", freut sich Wülfrath-Boss Michael Massenberg.

Der 34-jährige Jafari, der als Personaltrainer arbeitet und ein Vorbild in Sachen Fitness ist, lief in Deutschland unter anderem für den VfB Homberg und den SV Straelen auf. Er kommt so in der Oberliga Niederrhein und Regionalliga West auf über 160 Pflichtspieleinsätze. 84 Spiele davon bestritt er explizit in der 4. Liga. Vor seiner Zeit in Deutschland war Ahmad Fußballprofi im Iran und bestritt dort 60 Partien in der 2. iranischen Liga.

"Bereits im Sommer gab es Gespräche über eine mögliche Verpflichtung von Ahmad. Die sportliche Leitung führte damals gute und konstruktive Gespräche, doch eine Einigung kam nicht zustande. Der Kontakt blieb jedoch bestehen, und umso glücklicher ist der Vorstand sowie die sportliche Leitung, dass der Transfer nun realisiert werden konnte", verriet Massenberg.

Der 1. FC Wülfrath spielt eine starke Saison und ist nach 16 Spielen und 40 Punkten auch Halbserien-Meister. Das erste Rückrundenspiel steigt für die Wülfrather, die das Ziel Landesliga-Aufstieg ausgegeben haben, am 14. Dezember (16 Uhr) beim TSV Ronsdorf. Das Hinspiel gewann Wülfrath mit 3:1. Nach der Ronsdorf-Partie geht es in die Winterpause.