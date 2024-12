Vor dem letzten Spieltag des Jahres 2024 gab der 1. FC Wülfrath noch einmal eine Verpflichtung bekannt, die die Mannschaft ab dem 1. Januar 2025 verstärken wird.

Der Bezirksliga-Zweite der Gruppe 2 am Niederrhein, der 1. FC Wülfrath, gab die Verpflichtung eines Ex-Oberligaspieler bekannt: Mit Amin Ouahaalou sicherten sich die Bergischen die Dienste eines flexiblen Defensivspielers.

Der 26-Jährige sammelte bereits reichlich Erfahrung in der Landesliga (52 Spiele) und Oberliga (31), wo er unter anderem für das Hattinger Team Sportfreunde Niederwenigern und den FC Kray aus Essen auflief.

Besonders erfolgreich war seine Zeit in Niederwenigern, die er als Stammspieler mit dem Aufstieg in die Oberliga krönte. Weitere Stationen von Ouahaalou waren Blau-Gelb Überruhr und TuRU Düsseldorf. Nun geht es für den Deutsch-Marokkaner ab dem 1. Januar 2025 beim ambitionierten Bezirksligisten 1. FC Wülfrath weiter.

"In den Gesprächen mit Amin wurde schnell deutlich, wie sehr er für die neue Aufgabe brennt. Mit seinem Einsatzwillen und seiner Leidenschaft ist er bereit, alles zu geben, damit wir unsere gemeinsamen Ziele erreichen. Wir freuen uns sehr, dass Amin sich für uns entschieden hat. Amin wird uns durch seine langjährige Erfahrung defensiv wie auch offensiv auf den Außenbahnen immens weiterhelfen um unsere Ziele zu erreichen", sagt Joscha Weber, Trainer des 1. FC Wülfrath.

Zuvor hatten die Wülfrather auch schon Ahmad Jafari für die Rückrunde verpflichtet. Der 34-jährige Jafari, der als Personaltrainer arbeitet und ein Vorbild in Sachen Fitness ist, lief in Deutschland unter anderem für den VfB Homberg und den SV Straelen auf. Er kommt so in der Oberliga Niederrhein und Regionalliga West auf über 160 Pflichtspieleinsätze. 84 Spiele davon bestritt er explizit in der 4. Liga. Vor seiner Zeit in Deutschland war Ahmad Fußballprofi im Iran und bestritt dort 60 Partien in der 2. iranischen Liga.

Der 1. FC Wülfrath spielt eine starke Saison und ist nach 16 Spielen und 40 Punkten Zweiter. Das erste Rückrundenspiel steigt für die Wülfrather, die das Ziel Landesliga-Aufstieg ausgegeben haben, am 14. Dezember (16 Uhr) beim TSV Ronsdorf. Das Hinspiel gewann Wülfrath mit 3:1. Nach der Ronsdorf-Partie geht es in die Winterpause.