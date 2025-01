Bezirksligist 1. FC Wülfrath lässt auf dem Transfermarkt nicht locker und hat den nächsten Hochkaräter verpflichtet.

Einen Punkt liegt der 1. FC Wülfrath in der Bezirksliga-Gruppe 2 am Niederrhein hinter Tabellenführer 1. Spvg. Solingen Wald 03. Der Zähler soll in der zweiten Saisonhälfte egalisiert werden. Dabei sollen auch einige Winter-Zugänge helfen.

Der Vorstand des 1. FC Wülfrath gab nun die Verpflichtung von Marvin Oberhoff bekannt. Der stand zuletzt bei den Sportfreunden Baumberg unter Vertrag und kommt auf satte 144 Oberligaspiele.

Er wurde in der Jugend beim 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf ausgebildet. Im Seniorenbereich spielte Oberhoff neben Baumberg auch für die niederrheinischen Fünftliga-Vertreter VfB Hilden und TSV Meerbusch.

"Die Vita spricht für Marvin. Umso mehr freut es uns als ganzen Verein, dass wir nun eine langfristige Top-Lösung zwischen den Pfosten gefunden haben. Zusätzlich zu seiner enormen sportlichen Qualität gewinnen wir mit Marvin einen sauberen Charakter. Mit seinem positiven Auftreten wird er unserer Mannschaft zusätzliche Stabilität verleihen um unsere Ziele für die Zukunft zu erreichen", erklärt Joscha Weber, Trainer des Bezirksligisten.

Michaela Massenberg, Vorstandschefin der Bergischen, ergänzt: "Die sportlichen Leiter Joscha Weber und Tomek Cyrys haben mit Marvin Oberhoff eine weitere top Verpflichtung auf die Beine gestellt. Gerade im Winter ist es schwierig auf dieser Position adäquate Lösungen zu finden. Umso glücklicher sind wir, dass Tomek und Joscha so gute Kontakte haben und Marvin, der übrigens Sichtung unserer Nähe wohnt, dem Verein eine langfristige Zusage gegeben hat und wir so einfach Ruhe auf dieser Position haben."

Massenberg ergänzte, dass weitere Winter-Zugänge keinesfalls ausgeschlossen sind. Nach Amin Ouahaalou (Sportfreunde Niederwenigern) und Ahmad Jafari (zuletzt ohne Klub) und Alexander Fagasinski (SV Schermbeck) ist Oberhoff der vierte Wülfrather Winter-Zugang mit Oberliga-Erfahrung.