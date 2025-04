Der Sportclub Verl muss eine bittere Nachricht verkraften: Alexander Ende wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Die Trainersuche hat begonnen.

Nach zwei erfolgreichen Jahren beim Sportclub Verl werden Cheftrainer Alexander Ende und seine Assistent Zlatko Muhovic im Sommer ihre auslaufenden Verträge nicht verlängern.

"Rückblickend haben wir im Sommer 2023 genau die richtige Entscheidung damit getroffen, dass wir Alexander als Cheftrainer zu uns geholt haben. Wir stehen für eine klare Art und Weise Fußball zu spielen, die deutschlandweit viel Anerkennung bekommt, unsere Fans begeistert und uns großartige Fußballmomente in unserer Sportclub Arena beschert. Die Zeit, Danke zu sagen, ist aber noch nicht gekommen, weil wir in den verbleibenden acht Spielen den größtmöglichen Erfolg für den Verein erreichen möchten. Wir arbeiten jetzt daran, einen Nachfolger zu finden, aber tun dies mit aller Genauigkeit und Sorgfalt, die es benötigt", sagt Sebastian Lange, Vorstand Sport beim Sportclub.

Mit Ende an der Seitenlinie erlebten die Verler in den letzten Monaten einige emotionale Momente wie Last-Minute-Siege bei großen Traditionsvereinen oder Derbysiege gegen Bielefeld vor einer ausverkauften Sportclub Arena.

Der 45-jährige Ende löste zum 1. Juli 2023 Guerino Capretti als Trainer mit den meisten Einsätzen für den Sportclub in der 3. Liga ab.

"Ich erlebte und erlebe in Verl eine unglaublich aufregende und leidenschaftliche Zeit. Mit euch gemeinsam durfte ich meine Idee von aggressivem und offensivem Fußball umsetzen. Für eure Unterstützung und die bedingungslose Hilfsbereitschaft kann ich mich nicht oft genug bedanken! Der familiäre Zusammenhalt und das wertschätzende Miteinander beim Sportclub sind etwas ganz Besonderes. Das Vertrauen, auch in schwierigeren Phasen, in den gemeinsamen Weg habe ich immer gespürt und hat mich, sowie die gesamte Truppe, immer beflügelt. Viele tolle, gemeinsame Momente auf und neben dem Platz werden mir immer in Erinnerung bleiben. Bitte geht euren Weg weiter und bleibt ein Verein mit den richtigen Werten und dem Herz am rechten Fleck. Jetzt lasst uns noch zusammen acht Spiele bestreiten, wo wir das Maximale für unseren Sportclub herausholen wollen", erklärte der im Sommer scheidenden Noch-SCV-Cheftrainer Ende.

Wohin es Ende, der vor Verl bei Borussia Mönchengladbach II und Fortuna Köln tätig war, ziehen wird, steht noch nicht fest. Nach RevierSport-Informationen haben den Fußballlehrer schon seit mehreren Monaten einige Zweitligisten im Visier.