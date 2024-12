Der Wuppertaler Bezirksligist FSV Vohwinkel hat nach der Trennung von Marc Bach einen neuen Cheftrainer gefunden.

Kurz vor Weihnachten hatte RevierSport berichtet, dass der FSV Vohwinkel und Marc Bach getrennte Wege gehen. Wenige Tage später stellte der Wuppertaler Bezirksligist Bachs Nachfolger vor.

Samir El Hajjaj wird die FSV-Mannschaft ab dem 7. Januar 2025, also nach der Wuppertaler Hallenmeisterschaft 2025, übernehmen. El Hajjaj ist 41 Jahre alt, lebt in Wuppertal und war während seiner aktiven Zeit als Fußballer in verschiedenen Wuppertaler Fußballklubs unterwegs - zuletzt beim Cronenberger SC.

Es folgten Stationen als Trainer und Co-Trainer, zunächst bei Viktoria Rott und ab dem 1. Juli 2017 beim Wuppertaler SV. Dort war er Chefcoach der U13- und parallel Co-Trainer der U19-Mannschaft. Insgesamt gelang ihm während seiner Amtszeit beim WSV mit der U19 zweimal der Aufstieg in die A-Jugend-Bundesliga.

Bereits Anfang 2020 wurde El Hajjaj zusätzlich auch Co-Trainer der ersten Mannschaft des Wuppertaler SV. Im Sommer 2023 hat er den WSV nach nur sechs Spieltagen verlassen. Die B-Lizenz hat El Hajjaj während seiner Trainerzeit bei Viktoria Rott erworben.

Dass der FSV Vohwinkel auch nach dem Abstieg aus der Landesliga eine gute sportliche Adresse mit Potential nach oben ist, davon ist El Hajjaj überzeugt. Er sagt: "Ich schätze die sehr gute Infrastruktur des FSV und dass hier alle sehr ambitioniert arbeiten. In Zusammenarbeit mit meinen Co-Trainern, der sportlichen Leitung sowie dem Vorstand des FSV möchte ich eine homogene und schlagkräftige Mannschaft formen. Das kurz- bis mittelfristige Ziel ist der Wiederaufstieg in die Landesliga. Ich freue mich sehr auf meine Aufgabe beim FSV."

Von den FSV-Verantwortlichen heißt es: "Vorstand und sportliche Leitung des FSV Vohwinkel freuen sich über die Zusage von Samir El Hajjaj und sind davon überzeugt, dass er der richtige Coach für eine nachhaltige und sportlich erfolgreiche Entwicklung beim FSV ist."