Von der Oberliga bis zu den Kreisligen wurde am vergangenen Wochenende die Saison 2024/2025 am Niederrhein eingeläutet. Für den FSV Vohwinkel gab es einen Start zum Vergessen.

Mit vielen Neuzugängen und großer Hoffnung ist der FSV Vohwinkel in die Bezirksliga-Saison 2024/2025 gestartet. Das, was die FSV-Fans beim Auftakt in Solingen-Wald 03 sahen, war aber sehr enttäuschend.

Mit 1:6 unterlag die Mannschaft von Marc Bach dem Topfavoriten aus Solingen. Favorit hin oder her: Vohwinkel will nach eigenen Aussagen in der Vorbereitung ebenfalls oben mitmischen. So wird das nichts. Das weiß auch Trainer Bach.

"Wir sind von Minute eins nicht da gewesen. An diesem Tag war uns der Gegner in allen Belangen überlegen", sagte Bach. Er ergänzte: "Es sind auch zwei Philosophien aufeinander getroffen. Solingen versucht es mit viel Erfahrung im Kader. Da sind auch einige Ex-Profis wie Leander Goralski im Team. Wir setzen mehr auf den Nachwuchs. Diesmal hat die Erfahrung ganz klar gewonnen. Die Saison ist aber noch sehr lang."

Der 46-jährige Bach hat das Desaster von Solingen mit seinen Schützlingen aufgearbeitet und erwartet am 2. Spieltag gegen den SV Wermelskirchen eine Reaktion. Der Landesliga-Absteiger SVW unterlag in Spiel eins ebenfalls mit 1:6 (gegen SV Burgaltendorf aus Essen, Anm. d. Red.).

"Das ist kein Kann-, sondern schon ein Muss-Spiel. Beide Mannschaften müssen gewinnen. Sonst ist der Saisonstart völlig misslungen. Ich habe aber schon im Training gemerkt, dass unsere Jungs viel Wut im Bauch haben. Ich bin guter Dinge, dass wir am Freitagabend eine positive Antwort auf das Debakel in Solingen zweigen werden", hofft Bach.

FSV Vohwinkel: Trainer Marc Bach reist zur Ü40-Meisterschaft nach Berlin

Dass das Spiel auf Freitag (23. August, 19.30 Uhr) vorverlegt wurde, hat auch einen Grund. Das nämlich der persönliche Wunsch des Trainers. Bach ist ein Ex-Spieler des amtierenden Deutschen Meisters Bayer Leverkusen. Mit der Ü40 von Bayer nimmt der Vohwinkel-Coach am kommenden Wochenende an der deutschen Meisterschaft in Berlin teil.

"Am Samstagmorgen steigen wir schon in den ICE. Ich hoffe, dass ich dann eine gute Laune habe", sagt Bach, der mit Bayer dann in einer Fünfer-Gruppe mit 1. FC Nürnberg, Hertha BSC, SG Mittel-Mosel (zweimal Deutscher Meister, Anm. d. Red.) und Hannover 96 den Ü40-Meister 2024 ausspielen wird.